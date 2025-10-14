يخدم بالقاهرة و6 مدن أخرى.. تعرف على تكلفة ركوب "التاكسي الطائر" في مصر

قبل أيام، أعلنت شركة طيران أبو ظبي الإماراتية عن التعاون مع القوات الجوية المصرية، لتشغيل خدمة "التاكسي الطائر" لأول مرة في مصر باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه.

وتتيح الخدمة بحسب المعلن، سرعة التنقل بين الأماكن الأثرية داخل القاهرة الكبرى لإثراء تجربة السائحين داخل مصر، وكذا الانتقال من مدينة إلى أخرى لتقليل زمن الرحلات التي يستخدم فيها وسائل النقل التقليدية.

وكشفت الشركة الإماراتية عن خريطة الأماكن والمدن التي ستقدم فيها خدمة التاكسي الطائر بالمرحلة الأولى، وهي القاهرة الكبرى والغردقة وواحة سيوة وسانت كاترين وشرم الشيخ والأقصر والساحل الشمال.

وحددت الشركة المشغلة للتاكسي الطائر أسعار الركوب للفرد وجاءت كالآتي:

داخل القاهرة الكبرى:

- زيارة الأهرامات من داخل القاهرة: 200 دولار للفرد.

- زيارة القلعة من داخل القاهرة: 300 دولار للفرد.

- من مطار ألماظة إلى الشيخ زايد: 350 دولار للفرد.

- من مطار ألماظة إلى العاصمة الإدارية الجديدة: 300 دولار للفرد.

المدن السياحية المصرية:

- من الغردقة إلى الأقصر: 1500 دولار للفرد.

- من شرم الشيخ إلى سانت كاترين: 900 دولار للفرد.

- من القاهرة إلى سيوة: 1500 دولار للفرد.

وأشارت إلى أن زمن الرحلات يختلف بحسب الوجهة النهائية، موضحة أن مدة الوصول على سبيل المثال إلى واحة سيوة للقادمين من القاهرة تستغرق نحو 90 دقيقة، فيما تبلغ مدة الرحلة من القاهرة إلى الساحل الشمالي 60 دقيقة.

ولفتت طيران أبو ظبي أن الطائرات التي ستستخدم في مشروع "التاكسي الطائر" هي طائرات كهربائية حديثة eVTOL تقلع وتهبط عموديًا من مهابط صغيرة (Vertiports) دون الحاجة إلى مطارات تقليدية.

يذكر أن الشركة تستعد لإطلاق خدمة التاكسي الطائر رسميًا في الإمارات خلال عام 2026 المقبل، على أن تكون مصر أول وجهة خارجية تشهد تشغيل هذه التقنية الجديدة.

