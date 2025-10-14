أثارت تفاعلا.. سيارة هيونداي إلنترا MD وسط موكب الرئاسة في شرم الشيخ

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو، لمراسم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره الأمريكي دونالد ترامب بمطار شرم الشيخ الدولي، والذي زار مصر، الاثنين، للمشاركة في قمة السلام.

وفي مشهد لافت، ظهرت السيارة هيونداي إلنترا MD موديل 2015 من الجيل الخامس والتي انتشرت في مصر قبل أكثر من 10 سنوات تقريبًا، ظهرت بين الموكب الرئاسي المصري، وبدت غير مألوفة وسط سيارات الموكب.

في التقرير الآتي تعريف بأبرز مواصفات سيارات هيونداي إلنترا MD وأسعارها في سوق المستعمل:

تصنف هيونداي إلنترا MD الجيل الخامس من طراز إلنترا، وتتميز بمحرك بسعة 1.6 لتر يعمل بعدد أربع أسطوانات، مع عدد لترات/سعة معتدلة، وينظم التصميم بين القوة والكفاءة. حسب بعض المصادر، النسخة الأساسية قد تقدّر تسارعها من 0 إلى 100 كم/س في نحو 10.7 ثانية تقريبًا. من ناحية استهلاك الوقود، تستهلك السيارة في المتوسط 6.1 لتر لكل 100 كم .

يبلغ الطول نحو 4530 مم، العرض نحو 1775 مم، الارتفاع حوالي 1435 مم، وقاعدة العجلات حوالي 2700 مم.

الميزة المعروفة في هذه السيارة هي خلوص الأرض الذي يبلغ حوالي 150 مم، ما يُعطي توازنًا جيدًا بين الثبات وقابلية التعامل مع الطرق غير المستوية.

تتراوح أسعار السيارة بسوق المستعمل بين 600 و 800 ألف جنيه بحسب حالة السيارة، عدد الكيلومترات المقطوعة، الفئة.

