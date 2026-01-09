إعلان

أب واثنين من أبنائه .. أسماء ضحايا حادث التسمم الغذائي بشبرا الخيمة

كتب : أسامة عبدالرحمن

01:51 ص 09/01/2026

تسمم غذائي - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حادثة مأساوية، أسفرت عن وفاة أب واثنين من أبنائه، وإصابة الأم وابن آخر، وذلك إثر اشتباه بتسمم غذائي.

وجاءت أسماء الضحايا المتوفين على النحو التالي: محمد ع م، 50 سنة، محفظ قرآن، الأب، وأحمد م ع م، 21 سنة، الابن، وحفصة م ع، 18 سنة، الابنة، بينما المصابون هم: زينب م ع، 47 سنة، ربة منزل، تعاني من آلام بالبطن، وحمزة م ع، 13 سنة، الابن، ويعاني أيضًا من آلام بالبطن.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث وُضع كل من الأم والابن المصاب تحت الملاحظة في العناية المركزة نظرًا لخطورة حالتهما.

وفي سياق التحقيقات، قررت الجهات المختصة انتداب مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثامين المتوفين، لتحديد سبب الوفاة بدقة بعد العثور على بقايا وجبة كفتة، والتأكد من وجود أي شبهة جنائية من عدمه، على أن يتم التصريح بالدفن بعد الانتهاء من أعمال التشريح.

اقرأ أيضًا:

فاجعة بشبرا الخيمة.. وفاة أب وطفلين وإصابة آخرين بتسمم غذائي

"بقايا كفتة".. اشتباه في تسمم غذائي أنهى حياة "أسرة شبرا الخيمة"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قسم ثان شبرا الخيمة تسمم غذائي وفاة أب وطفلين بتسمم غذائي واقعة اشتباه تسمم غذائي بشبرا الخيمة مستشفى ناصر العام القليوبية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي
نصائح طبية

لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية
مسؤول ببعثة منتخب مصر يكشف حقيقة حقن محمد الشناوي بالبلازما
رياضة عربية وعالمية

مسؤول ببعثة منتخب مصر يكشف حقيقة حقن محمد الشناوي بالبلازما
22 دولة إسلامية تطالب إسرائيل بسحب الاعتراف بأرض الصومال فورًا ‎
شئون عربية و دولية

22 دولة إسلامية تطالب إسرائيل بسحب الاعتراف بأرض الصومال فورًا ‎
حكاية لقاء الوداع بين "السباح" يوسف وأمه.. بدء بـ"تمرة وانتهى بجثة" (فيديو)
حوادث وقضايا

حكاية لقاء الوداع بين "السباح" يوسف وأمه.. بدء بـ"تمرة وانتهى بجثة" (فيديو)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير عاجل من الأرصاد: استعدوا لتقلبات جوية وأمطار متفرقة خلال ساعات
عاجل - انقطاع تام للإنترنت في جميع أنحاء إيران
"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميم يشبه واجهة الموقع