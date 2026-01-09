أب واثنين من أبنائه .. أسماء ضحايا حادث التسمم الغذائي بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حادثة مأساوية، أسفرت عن وفاة أب واثنين من أبنائه، وإصابة الأم وابن آخر، وذلك إثر اشتباه بتسمم غذائي.

وجاءت أسماء الضحايا المتوفين على النحو التالي: محمد ع م، 50 سنة، محفظ قرآن، الأب، وأحمد م ع م، 21 سنة، الابن، وحفصة م ع، 18 سنة، الابنة، بينما المصابون هم: زينب م ع، 47 سنة، ربة منزل، تعاني من آلام بالبطن، وحمزة م ع، 13 سنة، الابن، ويعاني أيضًا من آلام بالبطن.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث وُضع كل من الأم والابن المصاب تحت الملاحظة في العناية المركزة نظرًا لخطورة حالتهما.

وفي سياق التحقيقات، قررت الجهات المختصة انتداب مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثامين المتوفين، لتحديد سبب الوفاة بدقة بعد العثور على بقايا وجبة كفتة، والتأكد من وجود أي شبهة جنائية من عدمه، على أن يتم التصريح بالدفن بعد الانتهاء من أعمال التشريح.

