محمد عادل إمام يرد على تصريحات شيكو الأخيرة عن "صقر وكناريا"

رد الفنان محمد عادل إمام، على التصريحات الأخيرة لصديقه الفنان شيكو عن فيلمهما الجديد "صقر وكناريا" المنتظر طرحه بالسينمات.

وكتب محمد إمام، عبر حسابه على فيسبوك: "أحلى وألذ واحد اشتغلت معاه ده غير اجتهادك الجبار وروحك الحلوة يا شيكو يا جامد، متحمس جدا الناس يشوفونا مع بعض لأول مرة ويتفرجوا على المفاجأة اللي احنا عاملينها إن شاء الله، صقر وكناريا".

وكان شيكو، كتب عبر حسابه على فيسبوك: "الأعلى أجرا في مواجهة الأعلى وزنا في السينما المصرية، إن شاء الله هتتفرجوا على فيلم حلو أوي معمول بمزاج مع حبيبي اللي أنا مبسوط أوي أوي أوي إني اشتغلت معاه النجم محمد إمام من اكتر الناس المحترمين والمتواضعين والمجتهدين اللي شوفتهم في الشغل وأحلى طاقة إيجابية لكل اللي حواليه، شرف ليا يا إيمز الشغل معاك".

وتابع: "من إخراج ملك الأكشن الأستاذ حسين المنباوي، وتأليف الباشمهندس الزميل أيمن وتار، وإنتاج حبيبي اللي اشتغلنا كتير مع بعض الأستاذ وائل عبدالله، أخويا المنتج اللذيذ الحماسي أحمد بدوي".

وأضاف: "صقر وكناريا عمل استثنائي فنيا وإنسانيا ومن ألذ التجارب اللي عملتها وأوعدكم هتتبسطوا أوي أوي انتظرونا في عيد من الأعياد بقى".

فيلم "صقر وكناريا" من تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنباوي، وبطولة محمد إمام، انتصار، يسرا اللوزي، هشام شيكو، دانا حمدان، وغيرهم من النجوم.