قبل الشراء.. تعرف على أسعار شيري تيجو 8 سباعية المقاعد المجمعه محليًا

كتب - محمد جمال:

تقدم مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة شيري التجارية، السيارة شيري تيجو 8 موديل 2025 المجمعة محليًا رسميًا في السوق المصري بثلاث فئات من التجهيزات.

تتوفر تيجو 8 من شيري الصينية في مصر بثلاث فئات بأسعار رسمية تبدأ من مليون و250 ألف جنيه للفئة Luxury (5 مقاعد)، والفئة Comfort (7 مقاعد) بمليون و180 ألف جنيه، والفئة Luxury (7 مقاعد) بمليون و305 ألف جنيه.

ونستعرض مواصفات السيارة من خلال التقرير التالي:

تتاج شيري تيجو 8 الجديدة بمحرك تربو سعة 1500 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي DCT من 6 نقلات، بقوة 145 حصان، وعزم أقصى 210 نيوتن متر بين 1750 و4000 لفة بالدقيقة.

يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي DCT من 6 نقلات، وتستهلك السيارة في المتوسط 7.4 لترات من الوقود لكل 100 كم، تستطيع أن تصل لسرعة قصوى 190 كم/س.

تيجو 8 المجمعة محليًا تأتي بطول 4.700 مم، عرض 1.860 مم، 1.746 مم للارتفاع، قاعدة عجلات بطول 2.710 مم، تقدم بعجلات رياضية قياس 18 بوصة.

زودت شيري تيجو 8، بعدد من أنظمة السلامة والأمان في مقدمتها، 6 وسائد هوائية نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج توزيع قوة الفرامل إلكترونيا EBD، نظام الفرامل المساعدة BA ، نظام الثبات الإليكتروني للفرامل ESP.

تمتلك السيارة أيضًا نظام HDC للحفاظ على ثبات السيارة في حاله الهبوط من المنحدرات، كما زودت السيارة بنظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات ، التحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي، كاميرا بزاوية 360 درجة.

سيارة شيري، زودت بشاشة تعمل باللمس قياس 10.25 بوصة تدعم خاصية توصيل الهواتف الذكية لاسلكيا، تكييف هواء ثنائي المناطق مع فتحات تهوية للمقاعد الخلفية، مقعد كهربائي للسائق يمكن التحكم به في 6 اتجاهات مختلفة، خاصية تسخين المقاعد الأمامية، إضاءة داخلية من 7 ألوان مختلفة.

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