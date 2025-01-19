خلال يناير.. أبرز السيارات المجمعة محليًا بالسوق المصري

كتب - محمد جمال:

تعيش صناعة السيارات المجمعة في مصر حالة حراك ونشاط ملحوظ مع انطلاق العام 2025، إذ تم الكشف عن السيارة جيلي إمجراند وكولراي المجمعتين محليًا فضلا عن انطلاق شيفرولية أوبترا خلال أيام قليلة وساجا خلال الربع الأول من العام الجاري.

تنوع وانتشار السيارات المجمعة محليًا خاصة بالفئة الاقتصادية، يخلق حالة من التنافسية بهذه الفئة، نظرا لتراجع أسعارها مقارنة بالمستوردة.

ويبحث خلال هذه الأوقات العديد من المقبلين على الشراء عن أسعار أبرز السيارات المجمعة محليًا بمصر، والتي تبدأ أسعارها من 650 ألف جنيها.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز 5 سيارات مجمعة محليًا بالسوق المصري:

بي واي دي F3

تبدأ أسعار بي واي دي F3 موديل 2025 الجديدة من 650 ألف جنيه للفئة الأولى بناقل حركة يدوي، والفئة الأوتوماتيك 730 ألف جنيه.

تقدم بي واي دي F3 المجمعة محليًا بمحرك 4 سلندر، سعة 1.500 سي سي، بقوة 108 حصان عند 5.800 دورة في الدقيقة، وعزم 145 نيوتن.متر عند 4.800 دورة في الدقيقة.

شيري أريزو 5

تبدأ أسعار شيري أريزو 5 الجديدة موديل 2025 من 665 ألفا جنيه للفئة الأولى، والثانية 715 ألفا جنيه للفئة الثانية، والثالثة 745 ألفا جنيه للفئة الثالثة.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

نيسان صني

تبدأ أسعار نيسان صني موديل 2025 الجديدة من 695.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية سعرها 765.000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا إلى 795.000 جنيه.

زودت صني 2024 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان. تتسارع من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

هيونداي أكسنت RB

تبدأ أسعار هيونداي أكسنت RB في السوق المصري من 795 ألف جنيه للفئة الأولى والثانية 825 ألف جنيه والثالثة 870 ألف جنيه، والرابعة 890 ألف جنيه والخامسة 925 ألف جنيه.

تعتمد هيونداي أكسنت RB المجمعة محليًا على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر.

جيلي إمجراند

تقدم جيلي امجراند المصنعة محليا بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 850 ألف جنيه للفئة الأولى، و970 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

تأتي جيلي إمجراند المصنعة في مصر بمحرك بقوة 122 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 180 نيوتن متر، ويتيح المحرك استهلاكًا للوقود يبلغ 5.82 لتر لكل 100 كم.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وتتسارع سيارة جيلي إمجراند من 0 إلى 100 كم في 11.96 ثانية، وسعة خزان الوقود تبلغ 50 لترًا.

جيلي كولراي

تقدم جيلي كولراي المحلية بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من مليون و70 ألف جنيه، مليون و170 ألف جنيه للفئة الثانية، مليون و270 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

تأتي النسخة المصنعة محليًا من كولراي موديل 2025 بتصميم "Vision Starburst" الجديد لجيلي، وتعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو بقوة 172 حصان وعزم دوران 290 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات، تتسارع من الثبات حتى 100 كم/س خلال 7.6 ثوانٍ.

شيري تيجو 4 برو

تعتمد شيري تيجو 4 برو المجمعة محليًا على نسختين من المحركات الأول سعة 1500 سي سي تنفس طبيعي يولد قوة 111 حصان وعزم دوران 132 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، والمحرك الثاني تربو 1500 سي سي يولد قوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر.

تبدأ أسعار الفئة الأولى Comfort من شيري تيجو 4 برو المجمعة محليًا من 910,000 جنيه، والفئة الثانية Luxury بسعر 995,000 جنيه، والفئة الثالثة Turbo بسعر 1,070,000 جنيه.

شيري تيجو 7

تبدأ أسعار شيري تيجو 7 موديل 2025 المجمعة محليًا في السوق المصري من 1,010,000 جنيه للفئة BaseLine، والفئة HighLine بسعر 1,095,000 جنيه.

تعتمد تيجو 7 الجديدة على محرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 145 حصان وعزم 210 نيوتن.متر عند 1750 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة ثنائي التعشيق 6 سرعات.

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