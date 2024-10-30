سكودا كودياك 2025 أسعارها تتجاوز 3 ملايين جنيه.. كم يبلغ سعرها مستعملة

كيا تاسمان 2025.. أول بيك آب جديدة في تاريخ العلامة الكورية

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة كيان إيجيبت للتجارة والتوكيلات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة سكودا التشيكية في مصر، عن طرح الجيل الثاني الجديد كليًا من السيارة كودياك كودياك الـSUV الرياضية.

تتوفر كودياك 2025 الجديدة كليًا بـ 4 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليونين و650 ألف جنيه للفئة Selection Loft، ومليونين و850 ألف جنيه للفئة Selection Lounge.

أما الفئة Selection Suite الثالثة ثلاثة ملايين و50 ألف جنيه، والفئة Sportline الأعلى تجهيزًا بثلاثة ملايين و250 ألف جنيه.

وبعد طرح سيارة سكودا الجديدة وتجاوزها حاجز الثلاثة ملايين جنيه، يبحث العديد من المشترين عن سعرها عبر منصات بيع السيارات المستعملة على الإنترنت.

تباع كودياك كسر زيرو 2020 عبر منصات بيع السيارات المستعملة بمتوسط سعري مليون 800 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية وعداد الكيلو متر في السعر النهائي.

تقدم سكودا كودياك في مصر بمحرك رباعي السلندرات سعة 1.4 لتر مزود بشاحن هواء تربو، قادر على توليد قوة حصانيه تقدر بـ150 حصانًا، وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات بتكنولوجيا الـDSG.

ويمكن للنسخة التي تعمل بنظام الدفع الثنائي الانطلاق من الثبات وحتى 100 كم/س 9.6 ثانية للدفع الثنائي، في حين تصل النسخة رباعية الدفع إلى سرعة 100 كيلومتر في10.1 ثانية.

تتوفر "كودياك" بخيارين من المقصورات، الأولى تمثلها الفئة "كودياك أكتيف" وتتسع إلى خمسة ركاب، بينما طرازات "امبيشن" و"ستايل" و"سبورت لاين" تتسع إلى سبعة ركاب.

اقرأ أيضًا:

أرخص سيارة تقدمها جاك الصينية في مصر.. كم يبلغ سعرها؟

رغم الأزمة.. وكالة أمريكية: سوق السيارات المصري يتعافى في 2024

بـ13 ألف جنيه.. قسط أحدث سيارة لتويوتا اليابانية في مصر