بـ13 ألف جنيه.. قسط أحدث سيارة لتويوتا اليابانية في مصر

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كتب. محمود أمين |

يقدم بنك ناصر الاجتماعي خدمة تمويل وتقسيط السيارات الجديدة حتى 10 سنوات، من بين هذه السيارات سيارة تويوتا أوربان كروزر الرياضية متعددة الاستخدامات.

حساب قيمة قسط الفئة الأولى من السيارة التي يبلغ سعرها الرسمي الإجمالي مليون و 390 ألف جنيه، على أن يتم دفع مقدم بقيمة 50% من سعر السيارة 745 ألف جنيه. ويقسط باقي المبلغ على 10 سنوات بالقيمة المذكورة بفائدة 12.5%، على أن تدفع شهرياً بقيمة 13 ألف و 31 جنيهاً.

وتستهدف برامج التمويل المقدمة من بنك ناصر موظفي الحكومة من القطاع العام وأصحاب المعاشات وورثه المعاشات، بالإضافة إلى أصحاب الأوعية الادخارية.

وتقدر قيمة التمويل بـ75% كحد أقصى من صافى الدخل الشهري للعميل، ويصل في بعض الحالات إلى 90% فى حال وجود دخل إضافي وفقا للشروط والأحكام.

ويتم تنظيم عملية التمويل لشراء مركبة جديدة جملة من الاشتراطات التي يجب توافرها في العميل؛ ويمكن التعرف على الشروط من خلال الآتي:

-عرض سعر للمركبة

-صورة بطاقة الرقم القومي سارية

-مفردات مرتب / معاش / بيان بحصة العميل وريث المعاش – وللضامن في حالة وجد ضامن

-بيان حالة وظيفيه بالنسبة لأصحاب المرتبات ، وبيان معاش لأصحاب المعاشات أو الورثة

-إقرار العميل بالموافقة على إصدار وثيقة التأمين على الحياة

-إقرار من العميل بالموافقة على إصدار وثيقة مخاطر عدم السداد في حال اعتبارها الضمانة المقدمة

-إيصال مرافق حديث باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجه الأولى.

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