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جثة مشنوقة في الترعة.. العثور على جثمان صبي مجهول الهوية بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

11:39 ص 08/06/2026

العثور على جثة صبي- أرشيفية

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عثر أهالي مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، على جثمان صبي مجهول الهوية "مشنوقاً" غارقاً داخل مياه ترعة العزيزية بدائرة المركز، مما يشير إلى وجود شبهة جنائية حول وفاته، وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت مديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطاراً من مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة العزيزية بقرية العزيزية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المباحث الجنائية إلى موقع البلاغ، وجرى انتشال جثمان المتوفى، وتبين من المعاينة الأولية المفاجئة أن الجثة لصبي مجهول الهوية، مصاب بآثار شنق حول الرقبة، ولم يُعثر معه على أي أوراق ثبوتية تكشف شخصيته.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحُرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية جهودها وفحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة بمركز فاقوس والمراكز المجاورة للتوصل إلى هوية الصبي، بالتزامن مع تشكيل فريق بحث جنائي لتحديد هوية الجناة وكشف ملابسات واقعة الشنق والالقاء في الترعة.

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جثة النيابة العامة الشرقية

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