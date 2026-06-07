فورثنيج الصينية تخفض أسعار عدد من سياراتها في مصر حتى 200 ألف جنيه

كشفت وكالة "Focus2Move "F2M الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات عالميًا، في تقرير لها، عن سيارة الركوب "الملاكي" الأكثر مبيعًا بالسوق المصري خلال الربع الأول من عام 2026.

وأوضح تقرير الوكالة الأمريكية أن السيارات المجمعة محليًا لا تزال تسيطر على المبيعات الإجمالية؛ وتصدرت السيارة نيسان صني سيدان العائلية الصغيرة قائمة الأكثر مبيعًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

نيسان صني في الصدارة للعام الثاني

جاءت نيسان صني السيدان العائلية المجمعة محليًا في المركز الأول بقائمة السيارات الأكثر مبيعًا في مصر، بعدما سجلت نموًا بنسبة 28.8% على أساس سنوي، لتواصل تصدرها للمبيعات للعام الثاني على التوالي.

أسعار نيسان صني

وتتوفر نيسان صني موديل 2027 خلال يونيو الجاري بثلاث فئات، تبدأ أسعارها الرسمية من 765 ألف جنيه للفئة Base A/T، و800 ألف جنيه للفئة Mid A/T، بينما يصل سعر الفئة الأعلى تجهيزًا Super Salon إلى 835 ألف جنيه.

مواصفات نيسان صني

الأبعاد والمقاسات

تأتي نيسان صني 2027 المجمعة بمصانع الشركة في مصر بطول يبلغ 4.425 مم، وعرضها 1.695 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.600 مم، وتصل مساحة التخزين الخلفية إلى 490 لترًا، مع عجلات رياضية بقياس 15 بوصة.

المحرك والأداء

تعتمد سيارة نيسان الجديدة على محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان ميكانيكي، ويأتي مرتبطًا بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات؛ وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 15.5 ثانية.

وتستهلك السيارة في ظروف القيادة العادية متوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 178 كم/س.

أنظمة الأمان والسلامة

تتمتع نيسان صني بمجموعة من أنظمة الأمان التي تشمل، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD.، حساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا.

وبحسب المعلن من وكيل نيسان في مصر، تقدم صني موديل 2027 الجديدة بضمان لمدة 5 سنوات أو 150 ألف كم أيهما أقرب، بالإضافة إلى مساعدة مجانية على الطريق لمدة 5 أعوام.

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