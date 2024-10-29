رغم الأزمة.. وكالة أمريكية: سوق السيارات المصري يتعافى في 2024

كتب - أيمن صبري:

كشفت وكالة فوكاس تو موف "Focus2Move" الأمريكية المتخصصة بأبحاث أسواق السيارات، عن بدء تعافي سوق السيارات المصري خلال الربع الثالث من عام 2024.

وأوضحت الوكالة الأمريكية في أحدث تقرير لها أن مبيعات شهر سبتمبر بلغت 7.937 تسجيلًا جديدًا بمعدل نمو قدره 11%، وذلك بعد انتهاء النصف الأول من العام الجاري بمعدلات سلبية.

وبلغت المبيعات الإجمالية بقطاع السيارات المصري منذ بداية العام 2024 وحتى نهاية سبتمبر الماضي 57.154 سيارة بمعدل نمو يقدر بـ9.1 بالمئة.

وتسببت التحديات والصدمات الاقتصادية الممتدة منذ سنوات بحسب "Focus2Move" في أزمة بأسعار الصرف وتضخم تاريخي، وضغوط تفاقم العجز في الحسابات المالية والخارجية.

واضطرت الدولة المصرية بإجراء سلسلة من التعديلات في السياسات النقدية ومن بينها رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي تسبب في ارتفاعات كبيرة بأسعار السيارات وتراجع القدرة الشرائية.

وكانت صناعة السيارات واحدة من أكثر القطاعات تأثرًا من الأزمة الاقتصادية الحالية، ذلك بعد أن كان سوق السيارات المصري قبل سنوات قليلة واحدًا من أكبر الأسواق في أفريقيا.

العلامات التجارية الأكثر مبيعًا

احتلت علامة نيسان اليابانية المركز الأول بمبيعات تقدر بـ7.796 سيارة رغم تراجعها بواقع 16.9% على أساس سنوي، وفي المركز الثانية شيري الصينية بـ7.116 سيارة بتراجع 2.3%.

وجاءت تويوتا اليابانية في الترتيب الثالث بين أكثر العلامات التجارية مبيعًا بإجمالي 4.795 سيارة بنسة نمو تقدر بـ13.5%، وفي الترتيب الرابع جاءت إم جي الصينية بـ4.538 سيارة بنمو بلغ 16.7%، وخامسًا شيفرولية الأمريكية بإجمالي 4.458 بانخفاض 0.1%.

ما السيارات الأكثر مبيعًا في 2024؟

واصلت السيارة نيسان صني سيدان العائلية المجمعة محليًا تصدرها للسوق السيارات بنسبة نمو بلغت 17.7%، وفي الترتيب الثاني السيارة شيفرولية TFR التجارية التي انخفضت بنسبة 0.7% على أساس سنوي.

وذكرت "F2M" أن السوق المصري كان يقاوم الأزمات حتى نهاية عام 2021، إذ أنه على عكس معظم دول العالم فقد ارتفعت مبيعاته في عام كورونا، وواصل في العام التالي تحقيق مستويات أداء قوية قبل أن يسقط في 2022 بانخفاض بلغ 32.6% ويصل معدل الانحسار 64% بنهاية 2023.

ولفتت الوكالة الأمريكية أنه إلى جانب الأزمات الداخلية والخارجية التي تكبل سوق السيارات المصري، فإن هناك مجموعة من العوامل الأخرى تقف وراء الصراع الحالي في الصناعة في مقدمتها الاضطراب في سلسلة التوريد العالمية الناجم عن نقص المواد الخام.

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