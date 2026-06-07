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كشفت مجموعة جلوبال أوتو، الوكيل الحصري لعلامى "بي إم دبليو" BMW التجارية في مصر، عن أحدث قائمة أسعار لسيارات الشركة الألمانية في السوق المحلي خلال شهر يونيو الجاري.

وتصدرت السيارة إم دبليو 118 هاتشباك الجديدة القائمة كأرخص سيارة متاحة للعلامة الألمانية في السوق المحلي خلال الشهر الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات وأسعار بي إم دبليو 118 بمصر:

محرك وأداء بي إم دبليو 118

تعتمد بي إم دبليو الفئة 118 على محرك توين تربو 3 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 156 حصان وعزم 230 نيوتن.متر وناقل حركة ثنائي التعشيق من 7 سرعات.

تستطيع سيارة بي إم دبليو بفضل محركها أن تنطلق من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.5 ثوان وصولًا لسرعة قصوى 211 كم/س حسب الأرقام الرسمية.

مقاسات وأبعاد بي إم دبليو 118

تأتي الفئة الأولى من بي إم دبليو بطول 4.31 متر من ضمنه 2.67 متر لقاعدة العجلات مع عرض 1.79 متر وارتفاع 1.43 متر بينما يبلغ الخلوص الأرضي 153 مم.

أنظمة أمان وسلامة بي إم دبليو 118

تتضمن تجهيزات الأمان القياسية بأصغر سيارات بي إم دبليو باقة التحكم الديناميكي في الثبات بما يتضمن أنظمة ABS وASC لمنع الانزلاق وDTC للتحكم في الجر وARB لمنع فرط حركة العجلات أثناء التسارع بجانب قفل تفاضي للعجلات EDLC، بالإضافة إلى وسائد هوائية وجانبية وستائرية.

تجهيزات بي إم دبليو 118 الداخلية

وتأتي بي إم دبليو 118 بتجهيزات تشمل عجلة قيادة رياضية وحساسات ركن مع كاميرا خلفية وعدادات رقمية بجانب خاصية Head Up Display لاستعراض البيانات على الزجاج الأمامي بجانب دعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وتعتمد السيارة على جنوط قياس 17 بوصة.

أسعار بي إم دبليو 118

تقدم بي إم دبليو 118 "هاتشباك" الصغيرة بسعر رسمي 2.650.000 جنيه.

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