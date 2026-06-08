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السيارة الـREEV الأرخص في بالسوق المصري خلال يونيو.. تعرف عليها

كتب : رأفت العربي

11:17 ص 08/06/2026 تعديل في 11:17 ص
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    DFSK E5 الجديدة
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    DFSK E5 الجديدة
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    DFSK E5 الجديدة

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تقدم شركة الطارق للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "DFSK" الصينية في مصر، سيارتها DFSK E5 سباعية المقاعد الجديدة، والتي تعد أرخص سيارة تعتمد على نظام REEV بالسوق المحلي خلال شهر يونيو الجاري.

تعمل السيارة DFSK E5 بمنظومة حركة تتكون من محرك كهربائي لدفع العجلات، ومحرك بنزين صغير كمولد كهربائي فقط لشحن البطارية عند الحاجة، وليس لدفع العجلات مباشرة، ما يمنح السيارة مدى أطول وتجربة قيادة كهربائية.

نستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات DFSK E5 الجديدة في مصر:

مواصفات محرك DFSK E5

تعتمد DFSK E5 الجديدة على نظام دفع كهربائي ممتد المدى مع محرك بنزين 4 سلندر سعة 1.5 لتر، بقوة 174 حصان، وعزم الدوران الأقصى إلى 300 نيوتن متر، مع ناقل حركة أتوماتيك ومدى سير 1.150 كم بخزان وقود واحد فقط.

حجم DFSK E5 مناسبة للعائلات الكبيرة

تأتي DFSK E5 سباعية المقاعد الجديدة كليًا بطول 4.760 مم، وعرض 1.865 مم، وارتفاع 1.710 مم، بينما يصل طول قاعدة العجلات إلى 2.785 مم.

تجهيزات DFSK E5

تأتي سيارة DFSK سباعية المقاعد الجديدة كليًا بشاشة مركزية مقاس 12.3 بوصة تستخدم للتحكم في وظائف السيارة المختلفة، إلى جانب لوحة شحن لاسلكي للهواتف الذكية Wireless Charging Pad.

كما تم تجهيز السيارة بنظام صوتي فاخر Premium Audio System يضم 12 مكبر صوت موزعة داخل المقصورة

أنظمة الأمان والسلامة بـDFSK E5

تقدم DFSK E5 بمجموعة من أنظمة الأمان والسلامة المميزة في مقدمتها 6 وسائد هوائية، إلى جانب نظام مساعدة الركن البانورامي بزاوية 360 درجة، ونظام تحذير ربط حزام الأمان، ونظام المساعدة على الفرملة.

أسعار DFSK E5

تقدم السيارة DFSK E5 في مصر الشهر الجاري بسعر 1.278.900 جنيه.

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