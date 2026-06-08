تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 8-6-2026، مقارنة بتعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 59.58 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش، و59.42 جنيه للبيع، بتراجع 90 قرشًا للبيع.

بنك مصر: 59.58 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و59.85 جنيه للبيع، بتراجع 55 قرشًا.

بنك القاهرة: 59.65 جنيه للشراء، بتراجع 40 قرشًا، و59.85 جنيه للبيع، بتراجع 57 قرشًا للبيع.

بنك الإسكندرية: 59.58 جنيه للشراء، بزيادة 52 قرشًا، و60.28 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 59.58 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و59.84 جنيه للبيع.