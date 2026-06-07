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كشفت مجموعة الأمل للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "فورثينج" Forthing التجارية في مصر، عن أحدث قائمة أسعار لسيارات العلامة الصينية في السوق المحلي خلال شهر يونيو الجاري.

ووفقًا للقائمة الجديدة فقد تراجعت أسعار عدد من سيارات فورثينج موديل 2027 المتوفرة في السوق المحلي بقيم تتراوح بين 40.000 جنيه وحتى 200.000 جنيه، وذلك بالمقارنة بآخر أسعار معلنة في أبريل الماضي.

وبحسب خبراء، فإن الإعلان عن تخفيض أسعار سيارات "فورثنيج" يعد بمثابة السباحة عكس التيار، حيث يشهد السوق المصري خلال الفترة الحالية زيادات متتالية لعدد من العلامات التجارية وفي أقل تقدير تثبيت بالأسعار.

ويمكن من خلال التقرير التالي الاطلاع على أسعار سيارات فورثينج الجديدة بعد التخفيض:

فورثينج T5 EVO

استقرت أسعار T5 EVO موديل 2027 عند معدلاتها دون زيادة أو نقصان، حيث تباع الفئة Exclusive الأعلى تجهيزًا المتاحة خلال الشهر الجاري بـ1.250.000 جنيه.

فورثينج T5 EV

تراجعت أسعار T5 EV الكهربائية موديل 2027 بقيمة 45.000 جنيه، إذ أصبح سعرها الجديد 1.430.000 جنيه مقابل 1.475.000 جنيه للفئة Exclusive.

فورثينج T5 REEV

انخفضت أسعار T5 REEV موديل 2027 بقيمة 40.000 جنيه وبات سعرها الجديد 1.450.000 جنيه بدلًا من 1.490.000 جنيه للفئة Exclusive.

فورثينج S7 EV

فقدت السيارة S7 EV الفئة Exclusive موديل 2027 الجديدة 60.000 جنيه، وأصبح سعرها بعد التخفيض 1.335.000 جنيه مقابل 1.395.000 جنيه.

فورثينج S7 REEV

تراجعت أسعار الفئة Exclusive المتاحة من السيارة S7 REEV الجديدة بمصر بقيمة 45.000 جنيه وبات سعرها الجديد 1.420.000 جنيه مقارنة بـ1.465.000 جنيه سابقًا.

فورثينج U-Tour

انخفضت أسعار السيارة U-Tour الفئة Exclusive بقيمة 75.000 جنيه وأصبح سعر موديل 2027 1.690.000 جنيه بدلًا من 1.765.000 جنيه.

فورثينج V9

حصلت السيارة V9 موديل 2027 على أكبر نسبة تخفيض حيث فقدت 200.000 جنيه من آخر سعر معلن وأصبحت سعرها الرسمي الجديد 2.700.000 جنيه مقارنة بـ2.900.000 جنيه.

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