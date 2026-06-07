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بالفيديو.. خطأ في الـGPS يضع سيدة وسيارتها على القضبان داخل محطة قطارات

كتب : أيمن صبري

06:52 م 07/06/2026 تعديل في 06:55 م

سيارة داخل محطة قطارات

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شهدت مدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية واقعة غريبة كادت أن تنتهي بكارثة، بعدما قادت تعليمات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) سائقة سيارة إلى السير فوق قضبان القطار الخفيف داخل إحدى المحطات.

وبدأت الواقعة ظهر الجمعة، عندما اعتمدت السيدة بشكل كامل على تطبيق الملاحة في هاتفها للوصول إلى وجهتها، قبل أن يؤدي خلل تقني أو خطأ في تحديث الخرائط إلى توجيهها نحو مسار غير مخصص للسيارات.

ثقة كاملة بـ"نظام GPS" انتهت فوق القضبان

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وتلقت الجهات الأمنية وإدارة الطوارئ بالمحطة بلاغًا يفيد بوجود سيارة خاصة اقتحمت حرم محطة القطار واستقرت فوق القضبان المخصصة للقطارات السريعة.

وأظهرت التحقيقات الأولية وشهادات شهود العيان أن السيدة لم تكن تحاول التعدي على المحطة أو تخريبها، بل كانت تنفذ التعليمات التي قدمها لها تطبيق الملاحة.

وبحسب المعلومات المتداولة، اعتبر التطبيق - نتيجة خلل فني أو عدم تحديث الخرائط - الممر المخصص للمشاة والقطارات طريقًا صالحًا لعبور السيارات.

ومع استمرارها في اتباع الإرشادات، وجدت السائقة نفسها تسير وسط الأرصفة والمارة داخل المحطة التي ترتفع عن سطح الأرض بنحو 9 أمتار، قبل أن تنزلق عجلات السيارة وتسقط على القضبان، لتتعطل تمامًا وتصبح غير قادرة على الحركة.

تدخل سريع منع وقوع كارثة

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ولحسن الحظ، تنبه العاملون بالمحطة إلى الموقف سريعًا، حيث جرى إطلاق إنذار عاجل لإيقاف حركة القطارات على الخط، واستدعاء فرق الطوارئ ورافعة متخصصة لرفع السيارة من فوق القضبان قبل وصول أي قطار.

وساهم التدخل السريع في تجنب حادث كان من الممكن أن يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة.

صدمة سائقة السيارة وذهول ركاب القطار

وأظهر مقطع فيديو متداول السائقة في حالة من الصدمة والذهول، بينما تجمع عدد من الركاب لمتابعة المشهد الذي أثار استغراب الكثيرين، بعدما تحولت ثقتهم المعتادة بالتكنولوجيا إلى موقف كاد أن ينتهي بكارثة.

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