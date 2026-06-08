كشفت دراسة صينية حديثة عن وجود ارتباط بين الإفراط في تناول اللحوم الحمراء وزيادة احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية، وفقًا لتحليل واسع لبيانات غذائية وصحية شملت ملايين المشاركين.

وقام الباحثون بمراجعة نتائج 15 دراسة كبرى ضمت أكثر من 1.29 مليون شخص، حيث تمت مقارنة العادات الغذائية بالمؤشرات الصحية على مدى سنوات، بهدف تقييم العلاقة بين استهلاك اللحوم ومخاطر السكتة الدماغية، بحسب لينتا.رو.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يكثرون من تناول اللحوم الحمراء معرضون لخطر أعلى للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تقارب 5% مقارنة بمن يستهلكونها بكميات أقل، وهي زيادة طفيفة لكنها ظلت واضحة حتى بعد تعديل البيانات ومراعاة عوامل أخرى.

وكان التأثير أكبر بشكل ملحوظ لدى من يتناولون اللحوم الحمراء المصنعة مثل النقانق والسجق والبيكون، حيث ارتفع الخطر لديهم بنسبة وصلت إلى 12%، خاصة فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الإقفارية الناتجة عن انسداد تدفق الدم إلى الدماغ.

في المقابل، لم تجد الدراسة أدلة قوية تربط بين اللحوم الحمراء غير المصنعة وزيادة خطر السكتة الدماغية النزفية.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج لا تدعو إلى الامتناع الكامل عن تناول اللحوم الحمراء، لكنها تدعم التوصيات الصحية التي تنصح بتقليل استهلاك اللحوم المصنعة، واعتماد نظام غذائي متوازن يساعد على تقليل مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية.