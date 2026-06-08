تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، جهود الوحدات المحلية والأحياء والمراكز والمدن في تنفيذ حملات موسعة للتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي أسفرت عن إزالة أكثر من 20 حالة متنوعة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض هيبة القانون.

محافظ الجيزة: لا تهاون مع مخالفات البناء والتعديات

أكد محافظ الجيزة، أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حسم مع أي مخالفة يتم رصدها، مشددًا على استمرار تنفيذ الإزالات الفورية في المهد وعدم السماح بأي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

محافظ الجيزة: إزالة 7 حالات بناء مخالف بالبدرشين

أوضح "الأنصاري"، بحسب بيان، الاثنين، أن مركز ومدينة البدرشين شهد تنفيذ حملات أسفرت عن إزالة 7 حالات بناء مخالف أقيمت على أراضٍ زراعية بقرى أبو صير والشوبك الغربي وأبو رجوان القبلي والمرازيق ونزلة الشوبك، بإجمالي مساحة بلغت نحو 1670 مترًا مربعًا.

حملات مكثفة بالعياط لإزالة التعديات وإحباط مخالفات جديدة

في مركز ومدينة العياط، تمكنت الأجهزة التنفيذية من إزالة عدد من التعديات ومخالفات البناء بقرى السعودية وبمها والبرغوتي والبليدة، والتي شملت أساسات وحوائط وأسوارًا وغرفًا مشيدة بالبلوك الأبيض، كما تم إحباط محاولات استكمال أعمال بناء مخالفة من خلال فك الشدات الخشبية والتحفظ على مواد ومعدات البناء المستخدمة.

إزالة 6 حالات بناء مخالف في المهد بحي الوراق

أشار المحافظ إلى أن حي الوراق نفذ إزالة فورية لـ6 حالات بناء مخالف في مراحلها الأولى بمناطق وراق الحضر وبطناش، تضمنت منشآت وغرفًا من الصاج وهياكل معدنية وشاسيهات وأسوارًا مخالفة، مع رفع جميع التعديات والإشغالات المرتبطة بها.

منشأة القناطر والحوامدية وأبو النمرس.. حملات مستمرة للتصدي للمخالفات

أضاف أن مركز ومدينة منشأة القناطر شهد إزالة قواعد خرسانية وحوائط خاصة بميزان بسكول مخالف، إلى جانب فك شدة خشبية لسقف دور ثانٍ فوق الأرضي دون ترخيص بقرية كفر حجازي، فضلًا عن إزالة مبانٍ مخالفة بالطوب والأسمنت في منطقة أبوغالب.

وفي مدينة الحوامدية، تم إزالة شدة خشبية مخالفة بالدور الأول بعد الأرضي على مساحة تقارب 100 متر مربع، بينما شهد مركز ومدينة أبو النمرس إزالة دور أرضي مخالف على مساحة مماثلة.

إزالة مخالفات إنشائية بالعجوزة والهرم

في إطار مواجهة مخالفات البناء بالأحياء، نفذ حي العجوزة حالتي إزالة لمخالفات إنشائية بعقارين، شملت إزالة حوائط وأعمدة مخالفة بالدور الخامس فوق الأرضي، إلى جانب إزالة درج رخامي وسلم حديدي مخالفين.

كما نفذ حي الهرم أعمال إزالة لأجزاء مخالفة بأحد العقارات بمنطقة هضبة الأهرام، تضمنت تكسير أسقف وحوائط بالدور السادس فوق الأرضي، بالإضافة إلى إزالة أجزاء مخالفة بالبدروم.

محافظ الجيزة: الحملات مستمرة والتعامل الفوري مع أي مخالفة

شدد الدكتور أحمد الأنصاري على مواصلة الحملات اليومية لرصد أي تعديات أو مخالفات بناء على مستوى المحافظة، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في تطبيق القانون والتعامل الفوري مع المخالفات حفاظًا على حقوق الدولة والرقعة الزراعية.