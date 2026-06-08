قبل وائل كفوري.. نجوم تغيرت ملامحهم بعد خسارة الوزن بشكل لافت

تعرض قناة الحياة مساء الليلة، الجزء الثاني من حلقة الفنان حمزة العيلي في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي.

ويكشف حمزة العيلي خلال الحلقة عدد من الأسرار والكواليس، منها ندمه على تقديم أحد الأدوار بس حاجته المادية وقتها.

تجسيد شخصية الدكتور مصطفى محمود

كما يتحدث عن حلمه الكبير قائلا: "حلمي أعمل شخصية مصطفى محمود الدكتور العظيم.. ده الحلم الكبير أوي اللي بتمناه".

كما يتحدث عن حياته الخاصة والأسرية ويوجه رسالة لـ أسرته، قائلا: "بعتذر لوالدي ووالدتي وأخواتي لو شافوا مني أيام صعبة زمان".

موعد عرض حلقة برنامج واحد من الناس

يعرض الجزء الثاني من برنامج "واحد من الناس" في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين، على شاشة الحياة.

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