أعلنت مجموعة "حنظلة" السيبرانية، الاثنين، أنها نفذت هجوماً إلكترونياً تسبب في اضطرابات واسعة داخل أنظمة الرادار الإسرائيلية، مشيرًة إلى أن العملية أدت إلى خلل منظم في إشارات الرصد التابعة للكيان الإسرائيلي.

تهديد بهجمات إلكترونية أوسع

اعتبرت المجموعة في بيان لها أن ما جرى يمثل "بداية النهاية"، مشيرة إلى أن الهجوم الحالي يندرج ضمن سلسلة عمليات تستهدف البنى التحتية العسكرية والحيوية الإسرائيلية، وأنه ليس سوى "التحذير الأول"، داعية إلى متابعة ما وصفته بأوسع الهجمات السيبرانية المرتقبة.

رسائل تحذير لدول أخرى

ووجهت المجموعة تحذيرات إلى دول قالت إنها قدمت دعماً أو تسهيلات لمن وصفتهم بـ"الإرهابيين"، مؤكدة أن دور تلك الدول سيأتي لاحقاً، وشدد البيان على أنه لا توجد مواقع أو خوادم أو شبكات بعيدة عن نطاق الاستهداف، في إشارة إلى اتساع دائرة العمليات المحتملة.

وأكدت "حنظلة" أن بعض الجهات ستدفع ثمن ما وصفته بـ"الخيانة"، ليس فقط على مستوى المنشآت والقواعد، بل أيضاً عبر استهداف جوانب مرتبطة بالاقتصاد والأمن اليومي، لافتًة إلى وجود عناصر داخل الأنظمة المستهدفة، مع التأكيد أن "العد التنازلي قد بدأ"، وفق تعبير المجموعة.