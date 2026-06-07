تعد صيانة مكيف السيارة بشكل دوري من أهم الإجراءات التي تضمن الحفاظ على كفاءته وحمايته من الأعطال المفاجئة والتلف مع مرور الوقت.

وتشمل الصيانة الدورية تنظيف الفلاتر، وفحص مكونات نظام التكييف، والأنابيب، لضمان عمل المكيف بكفاءة خاصة خلال فصل الصيف.

ومع ارتفاع درجات الحرارة، يفاجأ بعض مالكي السيارات بضعف قدرة المكيف على تبريد المقصورة، رغم الالتزام بإجراء الصيانات الدورية وتنظيف الفلاتر بشكل منتظم.

ويرجع ذلك، وفقًا لخبراء الصيانة، إلى انخفاض مستوى غاز الفريون نتيجة تسريب في دائرة التبريد، وهو ما يمكن اكتشافه من خلال عدد من العلامات والمؤشرات التي تظهر أثناء تشغيل المكيف.

ويعمل الفريون في دائرة مغلقة أي أنه لا يستهلك أو ينتهي بمرور الوقت، وعند انخفاض قدرته المكيف على التبريد فهذا دليل شبه قاطع على وجود تسريب بأحد أجزاء الدائرة مثل المواسير، الرادياتير الأمامي، أو ثلاجة التكييف.

في التقرير الآتي استعراض لأبرز علامات نقص فريون مكيف السيارة:

ضعف التبريد التدريجي

الهواء الخارج من الفتحات لم يعد باردًا كالمعتاد، بل يميل للدفء.

تغير التبريد مع السرعة

التكييف يبرد جيدًا أثناء السير بسرعات عالية، لكن التبريد يقل أو يصبح دافئًا تمامًا عند الوقوف في إشارات المرور أو الازدحام.

أصوات "هسهسة" أو فقاعات

سماع صوت خافت يشبه "الهسهسة" من داخل التابلوه عند تشغيل المكيف، دليل على تسرب الغاز من الدائرة.

تأخر التبريد

يحتاج التكييف لوقت أطول بكثير من المعتاد ليبدأ في ضخ هواء بارد داخل المقصورة.

فصل وتشغيل الكمبروسر باستمرار

ستلاحظ أن كلتش الكمبروسر يعمل ويتوقف بمعدل متكرر وسريع أكثر من الطبيعي.

خروج ضباب أو بخار

أحيانًا يخرج رذاذ أو بخار أبيض من فتحات التكييف.

تراكم الثلج

تكون طبقة من الثلج على مواسير التكييف الباردة داخل "الكبوت" أو خلف التابلوه.

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