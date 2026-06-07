لم يتبقى سوى أيام قليلة على انطلاق فعاليات النسخة الثالثة والعشرين من بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي تقام في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

وينتظر عشاق كرة القدم حول العالم هذا العرس الدولي كل أربعة أعوام، وفي هذه الفترة لا ينصب الاهتمام فقط على المنافسات والأداء الفني داخل الملاعب، بل يمتد للحياة الشخصية لنجوم المنتخبات المشاركة.

ومن أبرز الجوانب التي تجتذب جماهير الكرة داخل وخارج الملاعب، السيارات التي يمتلكها أبرز نجوم "الساحرة المستديرة" فالكثير منهم مولع باقتناء السيارات الرياضية الخارقة والطرازات الفارهة التي تباع بملايين الدولارات.

وعلى مدار منافسات كأس العالم 2026، تأخذكم هذه السلسلة في جولة داخل "جراجات" نجوم الكرة العالمية، للتعرف على السيارات الفارهة والخارقة التي يقودونها بعيدًا عن المستطيل الأخضر.

"الملك المصري" محمد صلاح

يمتلك النجم محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول السابق، تشكيلة استثنائية من أفخم وأسرع السيارات في العالم التي تعكس مكانته كأحد أبرز أساطير كرة القدم العالمية.

وتتنوع هذه المجموعة الفريدة، التي تقدر قيمتها بملايين الدولارات، لتجمع بين الأداء الرياضي الخارق والرفاهية المطلقة؛ ويمكن التعرف على أبرز تلك السيارات من خلال الآتي:

بنتلي كونتيننتال GT

تبلغ قيمتها نحو 160 ألف جنيه إسترليني (ما يقارب 10,282,732 جنيه مصري).

لامبورجيني أفينتادور

يصل سعرها إلى 270 ألف جنيه إسترليني (حوالي 17,352,111 جنيه مصري).

مرسيدس AMG GLE كوبيه

تقدر قيمتها بنحو 80 ألف جنيه إسترليني (قرابة 5,141,366 جنيه مصري).

مرسيدس-بنز SLS AMG رودستر

يبلغ سعرها حوالي 176 ألف جنيه إسترليني (نحو 11,311,006 جنيه مصري).

أودي Q7

سعرها يقارب 54 ألف جنيه إسترليني (حوالي 3,528,648 جنيه مصري).

تويوتا كامري

تعد الأقل سعرا في مجموعة سيارات صلاح، إذ تبلغ قيمتها نحو 29 ألف جنيه إسترليني (ما يقارب 1,863,745 جنيه مصري).

سعر رولز رويس Spectre

يبدأ سعر رولز رويس سبيكتر عالميًا من 420 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر من 22 مليون جنيه مصري، دون إضافة الرسوم والضرائب.

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