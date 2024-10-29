أرخص سيارة تقدمها جاك الصينية في مصر.. كم يبلغ سعرها؟

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كتب - محمود أمين:

يقدم الوكيل الحصري لعلامة جاك الصينية في مصر، السيارة JS2الكروس أوفر، بسعر رسمي 795 ألف جنيه، وتعد بذلك أرخص سيارة للعلامة بالسوق المحلي.

تقدم جاك JS2 الصينية بطول 4135 مم، وعرض 1750 مم، وارتفاع 1550 مم، وبها قاعدة عجلات يصل طولها الي 2490 مم، بالإضافة الي أن الحقيبة الخلفية تصل سعتها الي 450 لتر .

تعتمد جاك JS2 موديل 2024 علي محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصان، وعزم دوران يصل الي 146 نيوتن/متر، ومدعوم بها ناقل حركة أوتوماتيك.

تأتي JS2 ببعض وسائل الترفيه والكماليات من بينها عجلة قيادة متعددة المهام، مكيف هواء، مثبت سرعة، بلوتوث، حساسات ركن.

تقدم جاك JS2 على حزمة من وسائل الحماية تتضمن منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الالكتروني ESP، مع نظام المساعدة على خوض المرتفعات، ومتابعة ضغط الإطارات.

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