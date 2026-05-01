نشرت الفنانة فيدرا صورا جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تستمتع بعطلتها الصيفية.

ظهرت فيدرا في الصور مرتدية إطلالة صيفية" كاش مايوه" أزرق على البحر وكتبت على الصور: "نور الشمس"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

آخر مشاركات فيدرا الفنية

كانت آخر مشركات فيدرا في الدراما التلفزيونية بمسلسل "عين سحرية" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة حول عادل شاب بسيط يمتلك موهبة في تركيب كاميرات المراقبة، وتحت ضغط الظروف المادية، يوافق على زرع كاميرات بشكل سري مقابل المال، قبل أن يشهد بالصدفة جريمة قتل، ووسط محاولته إخفاء ما رآه تجرّه إلى شبكة خطيرة يقودها المحامي الفاسد زكي غانم ومافيا دوائية نافذة، ومع تهديد عائلته، يُجبر عادل على خوض رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الفساد.

وشارك ببطولة المسلسل كل من عصام عمر، باسم سمرةن سما إبراهيم، فاتن سعيد، جنا الأشقر، تأليف هشام هلال، إخراج السدير مسعود.

آخر مشاركات فيدرا على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات فيدرا على شاشة السينما بفيلم "نجوم الساحل" عام 2025.

تدور أحداث الفيلم حول قصة حب تجمع بين شاب وفتاة، وفي محاولة للوصول لحبيبته يقرر الشاب السفر إلى الساحل الشمالي رفقة صديقه لمقابلتها، فتدور هناك العديد من المفارقات الغير متوقعة.

وشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد داش، مايان السيد، علي صبحي، أحمد عبد الحميد، تأليف كريم يوسف، سيناريو وحوار محمد جلال، إخراج رؤوف السيد.

