مباحث الآداب توقع بلوجر في السلام

تابعنا على

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانعة محتوى "بلوجر" مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن رقصها بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

رصد مقاطع فيديو بلوجر

بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان السلام بالقاهرة وبحوزتها هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى.

اعترافات بلوجر السلام

بمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

اقرأ أيضا:

التحقيقات مستمرة.. النيابة العامة تنفي إحالة صبري نخنوخ للمحاكمة

بيان عاجل من الداخلية بشأن واقعة معلمة الشرقية داخل المدرسة

"كفاية عايزة أروح".. الأمن يفحص فيديو فتاة تستغيث من 5 ذئاب