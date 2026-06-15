فيديو هدف إمام عاشور في مرمى بلجيكا بكأس العالم 2026

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نجح المنتخب المصري في تسجيل هدف التقدم مبكرًا عن طريق اللاعب إمام عاشور في الدقيقة 19، بعدما أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك، وعجز حارس المرمى عن التصدي لها.

ويلتقي المنتخب المصري أمام نظيره البلجيكي ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة في كأس العالم 2026.

والجدير بالذكر أن يقع المنتخب المصري في المجموعة السابعة بجانب كلا من المنتخبات، بلجيكا وإيران ونيوزلندا.

وفي حال نجاح المنتخب المصري في تحقيق الفوز، فسيكون ذلك أول انتصار له في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم.