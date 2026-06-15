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شاركت الفنانة غادة عادل جمهورها ومتابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، والتي حظيت بتفاعل واسع وإعجاب كبير من محبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت غادة الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستانا باللون الأسود، واعتمدت مكياجا هادئا أبرز ملامحها، ما نال إعجاب متابعيها.

تعليقات الجمهور على الصور

تفاعل الجمهور مع الصور وجاءت أبرز التعليقات: "وحشتينا أوي"، "حبيبتي ربنا يحميكي ويحفظك"، "قمر يا روح قلبي ما شاء الله"، "بحبك أوي"، "قمراية"، و"خطيرة ما شاء الله".

غادة عادل تتصدر التريند

وتصدر اسم الفنانة غادة عادل محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، عقب ظهورها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس.

غادة عادل في "صاحبة السعادة"

وخلال اللقاء تحدثت غادة عادل عن علاقتها بأبنائها، كما كشفت تفاصيل فقدانها للوزن خلال فترة قصيرة، وأسباب قلة ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها لا تجيد التعامل مع السوشيال ميديا وتفضل الابتعاد عنها.

كما تطرقت إلى الأزمة الصحية والنفسية التي مرت بها خلال السنوات الماضية، موضحة كيف تمكنت من تجاوز تلك المرحلة والعودة لممارسة حياتها بشكل طبيعي.

آخر أعمال غادة عادل الفنية

يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عادل فيلم "فيها إيه يعني"، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية الرومانسية.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، وريتال عبدالعزيز، وهو من تأليف مصطفى عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، وإخراج عمر رشدي حامد.

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