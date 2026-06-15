إعلان

بفستان أسود أنيق.. غادة عادل تخطف الأنظار في أحدث ظهور والجمهور: "وحشتينا"

كتب : نوران أسامة

05:38 م 15/06/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    غادة عادل تشارك جمهورها صورا من أحدث ظهور
  • عرض 4 صورة
    غادة عادل تنشر صور جديدة
  • عرض 4 صورة
    غادة عادل تشارك جمهورها أحدث إطلالتها

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة غادة عادل جمهورها ومتابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، والتي حظيت بتفاعل واسع وإعجاب كبير من محبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت غادة الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستانا باللون الأسود، واعتمدت مكياجا هادئا أبرز ملامحها، ما نال إعجاب متابعيها.

تعليقات الجمهور على الصور

تفاعل الجمهور مع الصور وجاءت أبرز التعليقات: "وحشتينا أوي"، "حبيبتي ربنا يحميكي ويحفظك"، "قمر يا روح قلبي ما شاء الله"، "بحبك أوي"، "قمراية"، و"خطيرة ما شاء الله".

غادة عادل تتصدر التريند

وتصدر اسم الفنانة غادة عادل محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، عقب ظهورها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس.

غادة عادل في "صاحبة السعادة"

وخلال اللقاء تحدثت غادة عادل عن علاقتها بأبنائها، كما كشفت تفاصيل فقدانها للوزن خلال فترة قصيرة، وأسباب قلة ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها لا تجيد التعامل مع السوشيال ميديا وتفضل الابتعاد عنها.

كما تطرقت إلى الأزمة الصحية والنفسية التي مرت بها خلال السنوات الماضية، موضحة كيف تمكنت من تجاوز تلك المرحلة والعودة لممارسة حياتها بشكل طبيعي.

آخر أعمال غادة عادل الفنية

يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عادل فيلم "فيها إيه يعني"، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية الرومانسية.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، وريتال عبدالعزيز، وهو من تأليف مصطفى عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، وإخراج عمر رشدي حامد.

اقرأ أيضا:
اتهامات باستغلال اسم العندليب.. أسرة عبدالحليم حافظ تقدم بلاغا للديوان الملكي المغربي

التفاصيل الكاملة لفيلم "صقر وكناريا" قبل طرحه بالسينمات

حسن الرداد ومحمد أنور يوجهان رسالة لـ محمد صلاح في عيد ميلاده

فيلم فيها إيه يعني إسعاد يونس غادة عادل

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

الأهلي يرهن مستقبل رضا سليم بقرار نهائي من عموتة
رياضة محلية

الأهلي يرهن مستقبل رضا سليم بقرار نهائي من عموتة
سعر الدولار يواصل الهبوط مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار يواصل الهبوط مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
بين نبوءة "العالمي" وعقدة مجدي عبدالغني.. أعمال فنية جسدت رحلة الفراعنة
زووم

بين نبوءة "العالمي" وعقدة مجدي عبدالغني.. أعمال فنية جسدت رحلة الفراعنة
"التيتانيوم" تصل الإسكندرية.. ضبط كميات من المادة المحظورة في محل عصير قصب
أخبار المحافظات

"التيتانيوم" تصل الإسكندرية.. ضبط كميات من المادة المحظورة في محل عصير قصب
من البنوك إلى الطاقة.. أبرز الشركات المرشحة للطروحات الحكومية قبل نهاية
اقتصاد

من البنوك إلى الطاقة.. أبرز الشركات المرشحة للطروحات الحكومية قبل نهاية

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

السويد

السويد

5 1

05:00

تونس

تونس

كأس العالم

بلجيكا

بلجيكا

- -

22:00

مصر

مصر

كأس العالم

إسبانيا

إسبانيا

- -

19:00

كاب فيردي

كاب فيردي

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

القناة مجانية تنقل مباراة مصر وبلجيكا على النايل سات
ارتفاعات سعرية محدودة.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ رئيس الشعبة يجيب
تقرير تحليلي.. ما نقاط القوة والضعف بمنتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر بالمونديال؟
الجنيه يستعيد قوته.. خبراء يرسمون سيناريوهات الدولار بنهاية 2026 بعد تهدئة الحرب الإيرانية؟