شاركت المطربة أحلام جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام فيديو للمنتخب المصري في بداية مباراته اليوم الاثنين 15 يونيو، أثناء أداء النشيد الوطني قبل مقابلته للمنتخب البلجيكي ضمن بطولة كأس العالم 2026.

أحلام تغني النشيد الوطني لـ مصر

وغنت أحلام النشيد الوطني لـ مصر دعما للمنتخب المصري، وعلقت "مصر.. أم الدنيا"، وعلقت الفنانة مي كساب على المنشور وكتبت "بنحبك".

كما لاقى الفيديو تفاعلا كبيرا من المصريين، الذين عبروا عن حبهم لـ أحلام، كما حرص عدد من متابعيها من الدول العربية المختلفة على إعلان دعمهم للمنتخب المصري في مباراة اليوم.

المنتخب المصري يقابل نظيره البلجيكي

وبدأ قبل قليل لقاء المنتخب المصري مع المنتخب البلجيكي على ملعب "لومن فيلد" بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات المجموعة السابعة في الجولة الأولى، في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.





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