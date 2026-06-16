شيري عادل تنشر صورا جديدة من استمتاعها بالإجازة في مدينة الجونة

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعرض "مصراوي" لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة..

نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" صورا جديدة من رحلتها إلى إحدى المدن الساحلية، وهي تستمتع بإجازتها الصيفية. وظهرت بعدة إطلالات صيفية مختلفة على الشاطئ.

غادة عادل

شاركت الفنانة غادة عادل جمهورها ومتابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستانا باللون الأسود.

ركين سعد

شاركت الفنانة ركين سعد جمهورها أحدث صورها من حفل افتتاح مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي في دورته الـ28، وظهرت بفستان أنيق باللون الوردي الفاتح.

جومانا مراد

شاركت الفنانة جومانا مراد جمهورها ومتابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستانا طويلا، واعتمدت مكياجا أبرز ملامحها، كما ظهرت ممسكة بآلة موسيقية.

غادة طلعت

ظهرت الفنانة غادة طلعت بمكياج هادئ أبرز ملامحها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

منة فضالي

وجهت الفنانة منة فضالي رسالة دعم وتشجيع لمنتخب مصر قبل مواجهته المرتقبة أمام منتخب بلجيكا ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026، ونشرت صورة لها وهي ممسكة بعلم مصر عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتبت: "مصر هتغلب النهاردة إن شاء الله".

اقرأ أيضا:

اتهامات باستغلال اسم العندليب.. أسرة عبدالحليم حافظ تقدم بلاغا للديوان الملكي المغربي

التفاصيل الكاملة لفيلم "صقر وكناريا" قبل طرحه بالسينمات