إعلان

نسرين طافش أمام الشاطئ وغادة عادل أنيقة.. لقطات النجوم في 24 ساعة

كتب : نوران أسامة

12:06 ص 16/06/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    جومانا مراد تتألق في أحدث جلسة تصوير خضعت لها (1)
  • عرض 6 صورة
    ركين سعد تتألق خلال حضورها فعاليات مهرجان شنغهاي (1)
  • عرض 6 صورة
    غادة طلعت تخظف الأنظار من خلال أحدث ظهور لها
  • عرض 6 صورة
    منة فضالي تدعم المنتخب المصر ي
  • عرض 6 صورة
    غادة عادل تشارك جمهورها صورا من أحدث ظهور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعرض "مصراوي" لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة..

نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" صورا جديدة من رحلتها إلى إحدى المدن الساحلية، وهي تستمتع بإجازتها الصيفية. وظهرت بعدة إطلالات صيفية مختلفة على الشاطئ.

غادة عادل

شاركت الفنانة غادة عادل جمهورها ومتابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستانا باللون الأسود.

ركين سعد

شاركت الفنانة ركين سعد جمهورها أحدث صورها من حفل افتتاح مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي في دورته الـ28، وظهرت بفستان أنيق باللون الوردي الفاتح.

جومانا مراد

شاركت الفنانة جومانا مراد جمهورها ومتابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستانا طويلا، واعتمدت مكياجا أبرز ملامحها، كما ظهرت ممسكة بآلة موسيقية.

غادة طلعت

ظهرت الفنانة غادة طلعت بمكياج هادئ أبرز ملامحها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

منة فضالي

وجهت الفنانة منة فضالي رسالة دعم وتشجيع لمنتخب مصر قبل مواجهته المرتقبة أمام منتخب بلجيكا ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026، ونشرت صورة لها وهي ممسكة بعلم مصر عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتبت: "مصر هتغلب النهاردة إن شاء الله".

اقرأ أيضا:

اتهامات باستغلال اسم العندليب.. أسرة عبدالحليم حافظ تقدم بلاغا للديوان الملكي المغربي

التفاصيل الكاملة لفيلم "صقر وكناريا" قبل طرحه بالسينمات

غادة طلعت منة فضالي نسرين طافش جومانا مراد

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بكأس العالم 2026
كأس العالم 2026

بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بكأس العالم 2026
نسرين طافش أمام الشاطئ وغادة عادل أنيقة.. لقطات النجوم في 24 ساعة
زووم

نسرين طافش أمام الشاطئ وغادة عادل أنيقة.. لقطات النجوم في 24 ساعة
إيران تعلن بدء رفع الحصار الأمريكي عن موانئها
شئون عربية و دولية

إيران تعلن بدء رفع الحصار الأمريكي عن موانئها

تحطم قاذفة أمريكية من طراز "B-52" بعد إقلاعها في كاليفورنيا (صور)
شئون عربية و دولية

تحطم قاذفة أمريكية من طراز "B-52" بعد إقلاعها في كاليفورنيا (صور)
مباحث الآداب تسقط بلوجر بعد فيديوهات مثيرة للجدل لتحقيق المشاهدات
حوادث وقضايا

مباحث الآداب تسقط بلوجر بعد فيديوهات مثيرة للجدل لتحقيق المشاهدات

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

السعودية

السعودية

- -

01:00

أوروجواي

أوروجواي

كأس العالم

فرنسا

فرنسا

- -

22:00

السنغال

السنغال

كأس العالم

إيران

إيران

- -

04:00

نيوزيلندا

نيوزيلندا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان