قال المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، إن الهيئة مسؤولة عن إصدار شهادات المنشأ الخاصة بدول الاتفاقيات التجارية، مؤكدًا أهمية استفادة المصدرين من الاتفاقيات الموقعة مع أكثر من 80 دولة لتعزيز قدرة الصادرات المصرية على المنافسة عالميًا.

وأشار إلى وجود توجيهات رئاسية بإنشاء معامل مركزية حديثة لتطوير منظومة الرقابة، موضحًا أن الهيئة باتت تمتلك معامل اختبار معتمدة دوليًا داخل جميع الموانئ المصرية، بما يضمن دقة الفحص وجودة المنتجات.

وشدد النجار على أن أي مستورد يُحال إلى النيابة العامة في حالة وجود مخالفات جسيمة، مؤكدًا عدم وجود أي تسريبات لشحنات مرفوضة بفضل وجود أكثر من لجنة للفحص والمطابقة والمتابعة.

وكشف عن تحقيق نقطة تحول في إجراءات الفحص والإفراج الجمركي، حيث تقلص زمن الإفراج عن البضائع بشكل كبير، موضحًا أن نحو 48% من الشحنات يتم الإفراج عنها خلال 24 ساعة، وهو ما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتقليل زمن الانتظار بالموانئ.

وأكد النجار على أن هذه الإجراءات تعكس التزام الدولة بتطوير منظومة الرقابة، وضمان حماية السوق المحلي، ودعم تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.