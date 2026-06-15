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شيخ الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد.. ماذا قال؟

كتب : أحمد العش

11:02 م 15/06/2026

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب

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هنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قادة الأمة الإسلامية وشعوبها بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يجعله عامًا يحمل الخير والأمن والسلام للأمة الإسلامية والعالم أجمع.

وقال شيخ الأزهر، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "أتقدَّم بخالص التهنئة إلى قادة أمتنا الإسلامية وشعوبها؛ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد".

وأضاف الدكتور أحمد الطيب قائلًا: "وأدعو المولى -عز وجل- في ذكرى الهجرة النبويَّة الشريفة، التي غيَّرت مجرى التاريخ الإنساني، أن يحفظ أمتنا، ويكشف عنها الغمة، وأن يوحِّد صفوفها، ويجمع كلمتها على الحق، وأن يجعل هذا العام عام أمنٍ وسلامٍ واستقرار للعالم أجمع".

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