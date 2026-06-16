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شهد الشوط الثاني من مباراة مصر وبلجيكا العديد من الفرص الضائعة لكلا المنتخبين، بحثًا عن الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في الجولة الأولى من كأس العالم 2026.

ملخص الشوط الثاني من مباراة مصر وبلجيكا

مع انطلاق الشوط الثاني، حاول منتخب بلجيكا تسجل هدف التعادل من خلال السيطرة والاستحواذ على الدقائق الأولى من الشوط الثاني.

الدقيقة 55: فرصة هدف ضائع لإمام عاشور بعد متابعة لكرة خطيرة سددها محمد صلاح برأسية تصدى لها كورتوا، ويتابعها إمام تسديدة خارج المرمى.

دي بروين حاول إدراك التعادل في الدقيقة 61 بعد تسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء، لكنها انتهت في يد الحارس مصطفي شوبير.

عمر مرموش أهدر فرصة هدف ثاني للفراعنة بعد هجمة مرتدة سددها في المرمى ارتطمت في مدافع بلجيكا غيرت مسارها لخارج المرمى.

في الدقيقة 65 سجل منتخب بلجيكا هدف التعادل الأول بعد عرضية زاحفة من الجبهة اليمنى، مرت من الدفاع وارتطمت بقدم محمد هاني ودخلت المرمى.

الدقيقة 72 شهدت عدة تغييرات لحسام حسن بنزول حمزة عبدالكريم ورامي ربيعة وخروج محمد صلاح وزيكو.

الدقيقة 78 شهدت تسديدة قوية من زيزو من خارج منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالدفاع وفقدت خطورتها بعدما ابتعدت عن أماكن الخطورة.

منتخب مصر واصل ضغطه في الدقيقة 83 لتسجيل هدف التقدم بعد عرضية زاحفة من محمد هاني بالجبهة اليمنى، لكن دفاع بلجيكا ابعدها خارج المنطقة.

لوكاكو كان قريبًا من تسجيل هدف ثاني لصالح بلجيكا في الدقيقة 86 بعد تسديدة رأسية قوية مرت أعلي مصطفي شوبير.

في الدقيقة 90+3 هدد حمزة عبدالكريم دفاعات بلجيكا بعد كرة عرضية من الجبهة اليسري لكن الكرة انتهت في يد كورتوا.

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