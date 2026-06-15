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شيري عادل تنشر صورا جديدة من استمتاعها بالإجازة في مدينة الجونة

كتب : مروان الطيب

08:10 م 15/06/2026 تعديل في 10:00 م
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    شيري عادل تستمتع بالإجازة في الجونة (1)
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    شيري عادل تستمتع بالإجازة في الجونة (2)
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    شيري عادل تستمتع بالإجازة في الجونة (4)

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نشرت شيري عادل صورا جديدة من رحلتها في مدينة الجونة عبر حسابها على إنستجرام، إذ ظهرت بإطلالة صيفية خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكتبت شيري في تعليقها على الصور: "يا لها من إقامة جميلة، مناظر خلابة، غرفة رائعة، وناس في غاية اللطف جعلوا كل شيء مميزًا للغاية. شكرًا لكم على حسن الضيافة والذكريات الجميلة".

شيري عادل تستمتع بإجازة عيد الأضحى في باريس

كشفت الفنانة شيري عادل عن استمتاعها مؤخرا بإجازة عيد الأضحى في باريس، ونشرت صورا لها عبر حسابها على إنستجرام وهي تتجول بأحد الشوارع، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

شيري عادل تشارك يوسف الشريف مسلسل "فن الحرب"

شاركت الفنانة شيري عادل، الفنان يوسف الشريف بطولة مسلسل "فن الحرب" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وشارك ببطولة المسلسل كل من دنيا سامي، ريم مصطفى، إسلام إبراهيم، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج محمود عبدالتواب.

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شيري عادل موسم الصيف الجونة يوسف الشريف

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