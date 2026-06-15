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"تحيا مصر".. هالة صدقي تدعم الفراعنة قبل مواجهة بلجيكا

كتب : سهيلة أسامة

10:06 م 15/06/2026 تعديل في 11:32 م

هالة صدقي

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حرصت الفنانة هالة صدقي على دعم منتخب مصر، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

دعم المنتخب

ونشرت هالة صدقي صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها داخل المدرجات وهي تحمل علم مصر، مرتدية قميص الفراعنة.

ووجهت هالة صدقي رسالة دعم، وعلقت على الصورة، قائلة: "تحيا مصر.. ربنا مع ولادنا إن شاء الله ومع كل الفرق العربية.

هالة صدقي في رمضان 2026

وشاركت هالة صدقي في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل بيبو، بطولة أحمد بحر الشهير بـ"كزبرة".

وتدور أحداث المسلسل حول شاب يُدعى "بيبو"، تنقلب حياته رأسًا على عقب بعدما يكتشف انتماءه لإحدى العائلات الصعيدية العريقة، ليخوض رحلة مليئة بالمفارقات الكوميدية أثناء محاولته التأقلم مع عالمين مختلفين.

وشارك في بطولة العمل كل من وليد فواز، سيد رجب، نادين، وهو من تأليف تامر محسن، وإخراج أحمد شفي

هالة صدقي فيسبوك (1)

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