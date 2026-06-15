احتفل الفنان سامح صفوت بالهدف الأول لمنتخب مصر الذي أحرزه اللاعب إمام عاشور في المباراة التي أقيمت اليوم الاثنين ضد منتخب بلجيكا ضمن دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، وذلك ضمن أحداث شوط المباراة الأول الذي انتهى بهدف مقابل لا شيء لصالح المنتخب المصري.

نشر سامح صورة له عبر صفحته على "فيسبوك" وكتب عليها: "الجووووووووووول الأول نصر ضد بلجيكا يارب النصر لمصر".

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وجه الفنان سامح صفوت الشكر والتحية لكل من حرص على الاطمئنان على حالته الصحية، وذلك بعد إعلانه عن تعافيه من أزمة صحية تعرض لها مؤخرا بعد رحلة علاج.

نشر سامح صورة له عبر حسابه على إنستجرام، وكتب: "الحمد لله على الشدة اللي عرفت الواحد مين اللي ظهر وقت التعب ومين اختفى، المرض كان وجع بس نعمة من عند ربنا لازم نشكره عليها وأنه كشف عن الناس الأصيلة اللي دعواتها كانت بتوصل شايلكم في قلبي والله، ولولا الشدة اللي الواحد مر بيها مكنش هيعرف الفرق بين شخصيات في حياته".

سامح صفوت يشارك بمسلسل الكينج

كانت آخر مشاركات سامح صفوت الفنية بظهوره كضيف شرف في مسلسل "الكينج" بطولة الفنان محمد إمام وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

شارك ببطولة المسلسل كل من ميرنا جميل، عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، سامي مغاوري، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

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