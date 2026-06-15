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ريم سامي تخطف الأنظار بإطلالة نارية باللون الأحمر (صور)

كتب : معتز عباس

09:31 م 15/06/2026
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خطفت الفنانة ريم سامي أنظار متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بعد نشرها مجموعة صور جديدة ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.

تفاصيل إطلالة ريم سامي

وحرصت ريم سامي على الظهور بإطلالة جذابة مرتدية فستانًا أحمر أبرز جمالها وأنوثتها، وعلقت: "لمسة حمراء".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصور، حيث انهالت التعليقات التي أشادت بجمالها وأناقتها، وجاءت كالتالي: "الأحمر يليق بك"، "أجمل واحدة"، "حلو الفستان"، "حلوة في كل الحالات".

آخر أعمال الفنانة ريم سامي

شاركت الفنانة ريم سامي في مسلسل "على كلاي" الذي يدور في إطار اجتماعي شعبي حول شخصية أحمد العوضي الذي يجسد دور "علي"، ملاكم يعيش في حي شعبي ويعمل في تجارة قطع غيار السيارات، إلى جانب إدارته دار أيتام، قبل أن تتشابك حياته مع صراعات متعددة على المستويين العاطفي والاجتماعي.

مسلسل علي كلاي عرض في دراما رمضان 2026، من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام، ويشارك في بطولته كل من درة، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، يارا السكري، محمود البزاوي، وسارة بركة.

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