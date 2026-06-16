مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم

فرنسا

- -
22:00

السنغال

كأس العالم

السعودية

0 0
01:00

أوروجواي

كأس العالم

إيران

- -
04:00

نيوزيلندا

جميع المباريات

إعلان

بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بكأس العالم 2026

كتب : محمد عبد السلام

12:02 ص 16/06/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 12 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 12 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 12 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 12 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 12 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 12 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 12 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 12 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 12 صورة
    احتفال إمام عاشور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حسم التعادل الإيجابي مباراة منتخب مصر أمام نظيره بلجيكا بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن مواجهات الجولة الأولى بالمجموعة السابعة بكأس العالم 2026.

وسجل هدف منتخب مصر الوحيد في المباراة اللاعب إمام عاشور في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول، بينما سجل هدف بلجيكا محمد هاني لاعب منتخب مصر عن طريق هدف ذاتي في الدقيقة 66.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره النيوزيلندي يوم الاثنين الموافق 22 يونيو، ضمن مواجهات الجولة الثانية بكأس العالم 2026.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة صباحا، وتقام المباراة على ملعب بي سي بلايس بكندا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة مصر المقبلة منتخب مصر كأس العالم 2026

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

مصر الأعلى.. تقييمات سوفا سكور لمباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026
كأس العالم 2026

مصر الأعلى.. تقييمات سوفا سكور لمباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026
نتنياهو: كسرنا حاجز الخوف وسنُطور أسلحة "أقرب إلى الخيال"
شئون عربية و دولية

نتنياهو: كسرنا حاجز الخوف وسنُطور أسلحة "أقرب إلى الخيال"
حدث بالفن| وفاة فنانة تركية بسبب أزمة قلبية ومسلسلات تنتظر العرض قريبا
زووم

حدث بالفن| وفاة فنانة تركية بسبب أزمة قلبية ومسلسلات تنتظر العرض قريبا
"رفعت راسنا".. نجيب ساويرس يوجه رسالة لإمام عاشور بعد هدفه في كأس العالم
كأس العالم 2026

"رفعت راسنا".. نجيب ساويرس يوجه رسالة لإمام عاشور بعد هدفه في كأس العالم

نشرة التوك شو| حقيقة عواصف الـ 5 أيام الترابية واستبعاد 10 ملايين مواطن
أخبار مصر

نشرة التوك شو| حقيقة عواصف الـ 5 أيام الترابية واستبعاد 10 ملايين مواطن

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

فرنسا

فرنسا

- -

22:00

السنغال

السنغال

كأس العالم

إيران

إيران

- -

04:00

نيوزيلندا

نيوزيلندا

كأس العالم

السعودية

السعودية

0 0

01:00

أوروجواي

أوروجواي

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان