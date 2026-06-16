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حسم التعادل الإيجابي مباراة منتخب مصر أمام نظيره بلجيكا بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن مواجهات الجولة الأولى بالمجموعة السابعة بكأس العالم 2026.

وسجل هدف منتخب مصر الوحيد في المباراة اللاعب إمام عاشور في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول، بينما سجل هدف بلجيكا محمد هاني لاعب منتخب مصر عن طريق هدف ذاتي في الدقيقة 66.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره النيوزيلندي يوم الاثنين الموافق 22 يونيو، ضمن مواجهات الجولة الثانية بكأس العالم 2026.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة صباحا، وتقام المباراة على ملعب بي سي بلايس بكندا.