

علقت الفنانة نيللي كريم على تسجيل إمام عاشور الهدف الأول لمنتخب مصر في شباك بلجيكا في منافسات كأس العالم.

ونشرت نيللي مقطع فيديو من أحد مشاهدها عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وهي ترقص على هتاف علاء ولي الدين في فيلم الناظر: "عاشور.. عاشور.. عاشور".

أبطال فيلم القصص

وتشارك نيللي كريم هذا الصيف بفيلم القصص بطولة كلًا من، كريم قاسم، أمير المصري، أحمد الأزعر، صبري فواز، خالد مختار، شريف دسوقي، أحمد كمال، أسامة عبد الله، كما أن الفيلم من تأليف وإخراج أبو بكر شوقي، والمقرر عرضه في دور السينما يوم 17 يونيو الجاري، ويعرض في سينمات الدول العربية اعتبارًا من 18 يونيو.

أحداث الفيلم

تدور أحداث الفيلم حول شخص يدعى أحمد، عازف بيانو شاب طموح تنشأ بينه وبين فتاة نمساوية علاقة صداقة عبر المراسلة، تتطور تدريجيًا، ويخوض البطل رحلة مليئة بالتقلبات، تتقاطع فيها التوترات العائلية مع قصص الحب، إلى جانب انعكاسات التغيرات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها مصر حتى مطلع ثمانينيات القرن الماضي.

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