تخضع للعلاج في لندن.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانة حياة الفهد

كشف يوسف العيث، مدير أعمال الفنانة الكويتية حياة الفهد، تفاصيل حالتها الصحية، مؤكدًا اعتذارها عن المشاركة في موسم دراما رمضان المقبل، وذلك بعد أن كانت قد وقّعت بالفعل على عمل درامي، قبل أن تضطر للاعتذار بسبب وضعها الصحي.

وقال يوسف العيث في تصريحاته: "الحمد لله رب العالمين، ما زالت الفنانة حياة الفهد تخضع للعلاج وتحت الرعاية الطبية في لندن، للأسف الشديد، وإن شاء الله مع الاستمرار في العلاج ترجع بالسلامة، وده أول رمضان يمر من غير حياة، خاصة إنها كانت بتجهز لعمل جديد، ونتمنى دعوات الجمهور لها".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حياة الفهد كان مسلسل "قرة عينك" الذي عُرض عام 2023، إلى جانب مسلسل "أفكار أمي" عام 2025.

مدير اعمال حياة الفهد عن حالتها الصحية:

