إعلان

تخضع للعلاج في لندن.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانة حياة الفهد

كتب : سهيلة أسامة

01:18 م 03/02/2026 تعديل في 02:21 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    بعد إصابتها بجلطتين دماغيتين.. تطورات الحالة الصحية للفنانة حياة الفهد _5
  • عرض 5 صورة
    الفنانة الكويتية حياة الفهد
  • عرض 5 صورة
    الحالة الصحية لحياة الفهد
  • عرض 5 صورة
    الفنانة الكويتية حياة الفهد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف يوسف العيث، مدير أعمال الفنانة الكويتية حياة الفهد، تفاصيل حالتها الصحية، مؤكدًا اعتذارها عن المشاركة في موسم دراما رمضان المقبل، وذلك بعد أن كانت قد وقّعت بالفعل على عمل درامي، قبل أن تضطر للاعتذار بسبب وضعها الصحي.

وقال يوسف العيث في تصريحاته: "الحمد لله رب العالمين، ما زالت الفنانة حياة الفهد تخضع للعلاج وتحت الرعاية الطبية في لندن، للأسف الشديد، وإن شاء الله مع الاستمرار في العلاج ترجع بالسلامة، وده أول رمضان يمر من غير حياة، خاصة إنها كانت بتجهز لعمل جديد، ونتمنى دعوات الجمهور لها".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حياة الفهد كان مسلسل "قرة عينك" الذي عُرض عام 2023، إلى جانب مسلسل "أفكار أمي" عام 2025.

اقرأ أيضًا:

وفاة والدة نورهان.. والنقابة تكشف موعد ومكان الجنازة

تأجيل اجتماع رؤساء النقابات الفنية لمناقشة أزمة تصريحات هاني مهنا

يوسف العيث حياة الفهد لندن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تمارين ذهنية سريعة.. كيف تحسن تركيزك في 10 دقائق يوميا؟
نصائح طبية

تمارين ذهنية سريعة.. كيف تحسن تركيزك في 10 دقائق يوميا؟
الأمن الفرنسي يُفتش مكاتب منصة إكس في باريس ويستدعي إيلون ماسك
شئون عربية و دولية

الأمن الفرنسي يُفتش مكاتب منصة إكس في باريس ويستدعي إيلون ماسك
موعد نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر 2026
الأزهر

موعد نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر 2026
"يا ترى بعمل إيه مع تووليت؟".. منى عبدالغني تشوق جمهورها لعمل جديد
زووم

"يا ترى بعمل إيه مع تووليت؟".. منى عبدالغني تشوق جمهورها لعمل جديد
لم تتحمل فراقه.. "منال" تلحق بابنها بعد 24 ساعة من رحيله بالشرقية
أخبار المحافظات

لم تتحمل فراقه.. "منال" تلحق بابنها بعد 24 ساعة من رحيله بالشرقية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

زيادة 270 جنيها.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 12 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد