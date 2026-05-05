الدوري المصري

سموحة

- -
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

الهلال

جميع المباريات

"بدون إصابات".. أول صور من حادث حكم مباراة الزمالك وسموحة

كتب : محمد عبد الهادي

06:20 م 05/05/2026 تعديل في 07:14 م
    حادث حكام مباراة الزمالك وسموحة
    حادث حكام مباراة الزمالك وسموحة
    حادث حكام مباراة الزمالك وسموحة

تعرض حكم الفار لمباراة الزمالك وسموحة الليلة بالدوري المصري، لحادث سير خلال توجهه لستاد برج العرب بالإسكندرية لإدارة اللقاء.

ومن المقرر أن يقود مباراة الزمالك وسموحة تحكيميًا، طاقم تحكيم مكون من:

حكم الساحة: محمد الغازي - مساعد أول: يوسف البساطي - مساعد ثانٍ: محمد الزناري - الحكم الرابع: مصطفى عثمان - حكم الفيديو (VAR): محمد علي الشناوي - مساعدو VAR: أحمد صلاح ومحمد أحمد الشناوي.

تفاصيل حادث حكام مباراة الزمالك وسموحة

كشف مصدر لمصراوي، أن حكم الفار مباراة الزمالك وسموحة محمد أحمد الشناوي كان يستقل سيارته متجهًا للإسكندرية ليتعرض لحادث سير.

وأوضح المصدر أن حكم الفار محمد أحمد الشناوي اصطدم بسيارته دون أي يتعرض لأي إصابة، وقام بالاتصال بالحكم محمد الغازي ويوسف البساطي للتوجه إليه بسيارتهم والذهاب معهم للستاد.

ويستعرض مصراوي أول صور من حادث حكم مباراة الزمالك وسموحة، يمكنكم الإطلاع عليها في الألبوم أعلاه.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الزمالك وسموحة في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ستاد برج العرب بالإسكندرية.

الزمالك محمد الغازي

حماس مبكر في برج العرب.. وصول حافلات جماهير الزمالك قبل مواجهة سموحة
خاص| موعد وصول جثمان الفنان هاني شاكر لـ مطار القاهرة
حب من الطفولة.. ظهور لافت لصغار السن من جماهير الزمالك في الإسكندرية
حافلات جماهير الزمالك تتحرك إلى برج العرب لمؤازرة الفريق أمام سموحة
"الأصعب بيراميدز".. نجم الأهلي السابق يعلق عبر مصراوي على مباريات مرحلة
