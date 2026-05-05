تعرض حكم الفار لمباراة الزمالك وسموحة الليلة بالدوري المصري، لحادث سير خلال توجهه لستاد برج العرب بالإسكندرية لإدارة اللقاء.

ومن المقرر أن يقود مباراة الزمالك وسموحة تحكيميًا، طاقم تحكيم مكون من:

حكم الساحة: محمد الغازي - مساعد أول: يوسف البساطي - مساعد ثانٍ: محمد الزناري - الحكم الرابع: مصطفى عثمان - حكم الفيديو (VAR): محمد علي الشناوي - مساعدو VAR: أحمد صلاح ومحمد أحمد الشناوي.

تفاصيل حادث حكام مباراة الزمالك وسموحة

كشف مصدر لمصراوي، أن حكم الفار مباراة الزمالك وسموحة محمد أحمد الشناوي كان يستقل سيارته متجهًا للإسكندرية ليتعرض لحادث سير.

وأوضح المصدر أن حكم الفار محمد أحمد الشناوي اصطدم بسيارته دون أي يتعرض لأي إصابة، وقام بالاتصال بالحكم محمد الغازي ويوسف البساطي للتوجه إليه بسيارتهم والذهاب معهم للستاد.

ويستعرض مصراوي أول صور من حادث حكم مباراة الزمالك وسموحة.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الزمالك وسموحة في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ستاد برج العرب بالإسكندرية.

