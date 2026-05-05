كيف تحركت الأسعار في سوق الذهب المحلي بالتعاملات المسائية؟

كتب : أحمد الخطيب

06:50 م 05/05/2026

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 5-5-2026، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4596 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 نحو 5910 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6895 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7880 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب نحو 55160 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 78800 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 245068 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 394000 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.32% إلى نحو 4581 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

