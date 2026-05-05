وزارة الدفاع الإماراتية تعلن التعامل مع هجوم صاروخي جديد

كتب : وكالات

05:54 م 05/05/2026

منظومة الدفاع الجوي

أعلنت الإمارات العربية المتحدة أن دفاعاتها الجوية تتعامل حاليًا مع تهديد صاروخي من إيران.

ومن جانبها قالت وزارة الدفاع الإماراتية، إن البلاد "تتعامل بشكل نشط" مع هجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة من إيران، وذلك في منشور على منصة X مساء الثلاثاء.

وأضافت وزارة الدفاع الإماراتية، أن الأصوات التي سُمعت في أجزاء من الدولة الخليجية مرتبطة بعمليات اعتراض صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيّرة.

وفي بيان يوم الثلاثاء، دعت وزارة الداخلية السكان إلى البقاء في أماكن آمنة واتباع إرشادات السلطات.

ولم يتضح على الفور نطاق الهجوم. ويأتي ذلك بعد يوم من إطلاق إيران هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على الإمارات، في أول هجوم من نوعه منذ بدء وقف إطلاق النار في أوائل أبريل.

