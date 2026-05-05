اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ وذلك لكافة المراحل التعليمية والشهادات وصفوف النقل بجميع أنواعها مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات التنظيمية لضمان حسن سير العملية الامتحانية.

وجاءت مواعيد الامتحانات على النحو التالي:

أولًا: المرحلة الابتدائية

الصف الأول (فصل واحد): من السبت 16 مايو 2026 إلى الأحد 17 مايو 2026.

الصف الثاني والثالث (فصل واحد): من السبت 16 مايو 2026 إلى الأحد 17 يونيو 2026.

الصف الثالث الابتدائي (عام – مكفوفين – صم وضعاف سمع): من السبت 16 مايو إلى الاثنين 18 مايو 2026.

الصف الرابع الابتدائي (عام – فصل واحد – صم وضعاف سمع): من السبت 16 مايو إلى الأربعاء 20 مايو 2026.

الصف الخامس الابتدائي (عام – فصل واحد – مكفوفين – صم وضعاف سمع) + السابع (صم وضعاف سمع): من السبت 16 مايو إلى الأربعاء 20 مايو 2026.

الصف السادس (عام – فصل واحد – صم وضعاف سمع) + الثامن (صم وضعاف سمع): من السبت 16 مايو إلى الأربعاء 20 مايو 2026.

ثانيًا: المرحلة الإعدادية

الصف الأول الإعدادي (عام – صم – مكفوفين – مهني): من السبت 16 مايو إلى الأربعاء 20 مايو 2026.

الصف الثاني الإعدادي (عام – صم – مكفوفين – مهني): من السبت 16 مايو إلى الأربعاء 20 مايو 2026.

الشهادة الإعدادية (العامة – مهني – مكفوفين – صم): من الخميس 4 يونيو إلى الأربعاء 10 يونيو 2026.

ثالثًا: الصفين الأول والثاني الثانوي العام

الصف الأول الثانوي العام: من السبت 16 مايو إلى السبت 23 مايو 2026.

الصف الثاني الثانوي العام: من السبت 16 مايو إلى السبت 23 مايو 2026.

رابعًا: الصفين الأول والثاني الثانوي (صم وضعاف السمع)

الصف الأول الثانوي (صم): من السبت 16 مايو إلى الخميس 21 مايو 2026.

الصف الثاني الثانوي (صم): من السبت 16 مايو إلى الخميس 21 مايو 2026.

خامسًا: الصفين الأول والثاني الثانوي (المكفوفين)

الصف الأول الثانوي (مكفوفين): من السبت 16 مايو إلى الخميس 21 مايو 2026.

الصف الثاني الثانوي (مكفوفين): من الأحد 17 مايو إلى الخميس 21 مايو 2026.

سادسًا: امتحانات المواد خارج المجموع

للمرحلتين الابتدائية والإعدادية: من الاثنين 11 مايو إلى الأربعاء 13 مايو 2026.

للمرحلة الثانوية: من الاثنين 11 مايو إلى الأربعاء 13 مايو 2026.

امتحان مواد المستوي الرفيع لجميع المراحل يبدأ يوم الأثنين ١١ / ٥ / ٢٠٢٦ إلي يوم الأربعاء ١٣ / ٥ / ٢٠٢٦ .

وأكد المحافظ ضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات داخل المدارس والإدارات التعليمية مع الالتزام بتوفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب والتأكد من تطبيق الإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية بما يحقق الانضباط والشفافية.