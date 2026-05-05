توقع الإعلامي توفيق عكاشة، أن تشهد الساعات القليلة القادمة تحركاً عسكرياً مباشرًا من الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وقال عكاشة خلال حواره في برنامج "منا وفينا" المذاع عبر قناة "المشهد" الإماراتية، إن "النظام الإيراني بات على مرمى حجر من استهداف قاصم سيوجه إلى قلبه مباشرة"، محدداً إطاراً زمنياً للعملية، قائلا: "أنا بقولك من 24 لـ 72 ساعة سيتم ضرب النظام الإيراني".

وأضاف أن رؤيته هذه لا تأتي من فراغ، بل هي نتاج تحليل سياسي مكثف، وربط دقيق بين سياق الأحداث التاريخية والنصوص الدينية التي تفسر الصراعات الحالية.

وأكد أن سيناريو الهجوم سيبدأ بتحرك إسرائيلي منفرد في البداية، مبيناً أن إسرائيل هي من ستطلق شرارة الضربة الأولى، لتعقبها بعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية في الانخراط بالعملية العسكرية.