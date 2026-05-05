مشروع أممي يهدد بفرض عقوبات على إيران بسبب مضيق هرمز

يهدد مشروع قرار في مجلس الأمن، برعاية مشتركة من الولايات المتحدة ودول خليجية، بفرض عقوبات أو اتخاذ إجراءات أخرى ضد إيران إذا لم تستعد حرية الملاحة، وتكشف فورًا عن مواقع الألغام البحرية التي زُرعت في وحول هذا الممر المائي الحيوي.

وينص المشروع، الذي حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس يوم الثلاثاء، على مطالبة إيران بـ"المشاركة الفورية في جهود الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني في المضيق وتسهيلها"، بما يتيح مرور المساعدات الحيوية والأسمدة وغيرها من السلع.

وقد صيغ مشروع القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يتيح إمكانية تنفيذه عسكريًا. ويهدد باتخاذ "إجراءات فعالة تتناسب مع خطورة الوضع، بما في ذلك العقوبات"، في حال عدم امتثال إيران.

وكان مشروع قرار سابق يهدف إلى فتح مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من النفط الخام العالمي قد واجه فيتو من روسيا والصين.