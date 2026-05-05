أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ياس توروب، عن تشكيل فريقه الرسمي، لمواجهة إنبي في بطولة الدوري المصري "نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، هادي رياض، ياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور وحسين الشحات

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، زيزو وبن شرقي

وشهد تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري المصري، عودة أحمد زيزو للمشاركة بشكل أساسي في تشكيل المارد الأحمر، بعدما تواجد على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية أمام الزمالك.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويدخل النادي الأهلي مباراة اليوم، هو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 47 نقطة جمعهم من 24 مباراة بالمسابقة.

