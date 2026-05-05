الدوري المصري

سموحة

- -
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

الهلال

"زيزو بديل تريزيجيه".. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة إنبي في الدوري المصري

كتب : يوسف محمد

06:50 م 05/05/2026 تعديل في 06:59 م
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ياس توروب، عن تشكيل فريقه الرسمي، لمواجهة إنبي في بطولة الدوري المصري "نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، هادي رياض، ياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور وحسين الشحات

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، زيزو وبن شرقي

وشهد تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري المصري، عودة أحمد زيزو للمشاركة بشكل أساسي في تشكيل المارد الأحمر، بعدما تواجد على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية أمام الزمالك.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويدخل النادي الأهلي مباراة اليوم، هو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 47 نقطة جمعهم من 24 مباراة بالمسابقة.

حب من الطفولة.. ظهور لافت لصغار السن من جماهير الزمالك في الإسكندرية
خاص| موعد وصول جثمان الفنان هاني شاكر لـ مطار القاهرة
"صراع اللقب".. القنوات الناقلة لمباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم
توفيق عكاشة يتوقع "ضربة قاصمة" للنظام الإيراني خلال 72 ساعة
فرج عامر لمصراوي: "هشجع الأهلي ضد إنبي"
