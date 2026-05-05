أعلنت الفنانة لطيفة الحداد لمدة 3 أيام على رحيل الفنان هاني شاكر، الذي وافته المنية يوم الأحد الماضي، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 74 عامًا.

وشاركت لطيفة صورة أرشيفية للراحل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "ربنا يرحمك ويغفرلك يا أغلى الغاليين، حداد 3 أيام".

موعد وصول جثمان هاني شاكر

من المقرر أن يصل جثمان الفنان الراحل إلى مطار القاهرة، مساء اليوم الثلاثاء، على متن الرحلة رقم 800 القادمة من باريس، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وفقًا لما أكده مصدر بنقابة المهن الموسيقية في تصريح خاص لـ"مصراوي".

آخر ظهور للفنان هاني شاكر

وكان آخر ظهور للفنان الراحل خلال رحلته إلى باريس، استعدادًا للمشاركة في حفل "ليلة حب من الشرق"، الذي كان من المقرر إقامته في فبراير 2026 على مسرح "دوم دو باري".

وسافر الراحل برفقة زوجته ونجله شريف، ومدير أعماله اللبناني خضر عكنان، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويدخل في غيبوبة تامة، لتنتهي رحلته مع المرض برحيله عن عالمنا.

اتهموه بسرقة أغنية بعد 15 عاماً.. تفاصيل بلاغ أغضب هاني شاكر





