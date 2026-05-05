تصدر اسم الفنان الراحل هاني شاكر، مؤشرات البحث جوجل منذ إعلان خبر وفاته، وتزايد بحث جمهوره عن ديانته، وتحدث الراحل في لقاء سابق عن اعتزازه بالإسلام، مشددًا على أنه دين تسامح ومحبة وليس للعنف،

ما هي ديانة الفنان هاني شاكر؟

يعتنق الفنان هاني شاكر الديانة الإسلامية، وتحدث في العديد من المقابلات التلفزيونية عن نظرته للدين وتسامح الدين الإسلامي.

كيف تحدث هاني شاكر عن الدين؟

وفي لقاء سابق ببرنامج "الفصول الأربعة"، تحدث هاني شاكر عن نظرته للدين، قائلاً: "الكلام عن الدين أخد منحى عنيف جدًا، أنا مسلم بحس إنه بيأذيني أنا شخصيًا، مينفعش أقول الله أكبر وأقوم أقتل.. ربنا مخلقش الدين علشان يبقى سيف على عباد الله، ومخلقش الدين الإسلامي علشان يكون وسيلة للقتل، الدين الإسلامي جاي من السلام والمحبة والتفاهم".

وأضاف: "بيصعب عليا إننا بندي صورة عن الإسلام إنه دين عنف وقتل، مش ده الدين اللي إحنا بنحبه ومعتنقينه".

ومن ناحية أخرى، من المقرر أن يصل جثمان الفنان الراحل إلى مطار القاهرة، مساء اليوم الثلاثاء، على متن الرحلة رقم 800 القادمة من باريس، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

