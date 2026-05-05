كشفت أجهزة وزارة الداخلية كواليس ثلاث وقائع هزت الفضاء الرقمي في الإسكندرية والغربية؛ من صانعة محتوى "تيك توكر" تجاوزت الخطوط الحمراء طمعاً في الأرباح، إلى شاكي خدع المتابعين بأسطورة الصاعق الكهربائي، وصولاً إلى "سائق متهور" حوّل السير عكس الاتجاه إلى مأساة دامية. هي قصصٌ بدأت بمنشورات غامضة، وانتهت بكلمة فصل حاسمة من رجال الأمن.



الرقص خلف قضبان المشاهدات

في عالم تملؤه "الفلاتر" وأضواء الشهرة الزائفة، اختارت إحدى صانعات المحتوى طريقاً مختصراً لجمع الأموال، لكنه انتهى بها خلف الأسوار. بمقاطع فيديو تخدش الحياء، وحركات تتنافى مع قيم المجتمع، ظنت أنها بعيدة عن أعين الرقابة، إلا أن "رادار" حماية الآداب كان لها بالمرصاد.

وفي منطقة "مينا البصل" بالإسكندرية، أسدل الستار على مسرحيتها الهابطة؛ حيث ضُبطت وبحوزتها أدوات التصوير وهواتف تحمل أدلة إدانتها، لتعترف بمرارة: "فعلت ذلك من أجل الربح لزيادة المشاهدات".

صاعق الأكاذيب



بدأت القصة بمنشور صارخ مدعوم بصور ومقاطع فيديو لشخص يدعي تعرضه وأسرته لهجوم وحشي بصاعق كهربائي في الغربية. تعاطف الجميع مع "الضحية"، ولكن الحقيقة كانت تختبئ في التفاصيل.

بعد تحريات أمنية دقيقة، تبين أن الصاعق لم يكن سوى"فتنة اختلقها الشاكي لتعزيز موقفه في قضايا منظورة أمام القضاء ضد خصمه. وفي لحظة المواجهة، انهار قناع المظلوم، ليعترف الشاكي بكذبه، معللاً ذلك برغبته في لفت الأنظار لشكواه.

توك توك الموت

لم تكن مجرد حادثة سير عابرة، بل كانت لحظة غدر من سائق "توك توك" قرر السير عكس الاتجاه ليصطدم بمسنٍ ويتركه يصارع الجروح والكسور في الإسكندرية.

فيديو الحادث الذي انتشر كالنار في الهشيم، قاد رجال الشرطة إلى المركبة التي كانت تسير بدون لوحات معدنية. وبسرعة قياسية، تم ضبط السائق المسج" الذي ادعى أن الحادث وقع دون قصد، ليتم التحفظ على المركبة وتقديمه للعدالة لينال جزاء استهتاره بأرواح المواطنين.

