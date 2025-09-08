أنجلينا جولي تدين مجلس الأمن بسبب أطفال غزة

كتب- مصطفى حمزة:

أدانت النجمة العالمية أنجلينا جولي، ما يتعرض له أطفال غزة، من فقدان الأمن الغذائي، ومواجهتهم خطر الموت.

ونشرت أنجلينا جولي، عبر صفحتها في موقع "إنستجرام"، صورة من تقرير يوضح مواجهة 132 ألف طفل، تقل أعمارهم عن الخمس سنوات، يواجهون شبح الموت، بسبب فقدان الأمن الغذائي.

وعلقت: "من المفترض أن تحمل هذه الأنواع من التصريحات والتحذيرات الخطيرة ثقلًا وتؤدي إلى العمل. لدينا حقوق كنتيجة لكوننا بشرًا، وليس بسبب ما نحن عليه أو أين نعيش، إنه لأمر محطم أن نرى أن الكثير من الأرواح البريئة - والمبادئ التي يقف الكثير منا بجانبها ويؤمن بها - يتم تجاهلها بهذه الطريقة".

وتابعت: "هذا هو استمرار عقود من الدفاع الانتقائي عن حقوق الإنسان - وليس الفقدان المفاجئ لمركز أخلاقي. إنها نتيجة معاملة بعض الأرواح على أنها مهمة والبعض الآخر على أنها يمكن التخلص منها. إنها ذروة الطريقة الوقحة التي تختارها دول مجلس الأمن الدولي وتختار الدول التي تنتقدها أو تتجاهلها، وأيها تساعد وتدافع عنها، بينما تضاعف أعداد النازحين قسرا بسبب العنف خلال عقد من الزمن على مستوى العالم - السودانيين والسوريين والأفغان والاوكرانيين و الفلسطينيون من بينهم".

وأوضحت النجمة العالمية: "لا شيء من هذا يحدث بالصدفة. إنه مقصود، ويشمل ذلك اختيار الحكومات لتجاهل هذه التحذيرات، بينما يرتفع عدد القتلى مع مرور كل يوم، هذا ذا يعيد تشكيل العالم. يتم وضع سوابق جديدة صادمة ستعني أن المدنيين أكثر عرضة للخطر في الصراع في المستقبل مما هم عليه اليوم. سواء بسبب المجاعة أو الهجوم على المستشفيات أو المدارس.

واختتمت: "أولئك الذين لديهم القدرة على التمسك بالقانون الإنساني الدولي، ولكنهم لا يفعلون شيئا، يتقاسمون المسؤولية، الأشياء التي نتسامح معها تأتي لتحددنا".

وتشارك النجمة العالمية أنجلينا جولي، في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي الـ 50، إذ يعرض أحدث أفلامها Couture ، من العروض الخاصة بالمهرجان في عرضه العالمي الأول.